公經社科倡堅拒婚前性行為被指過時　教育局否認：增自我保護意識

教育局初中「公民、經濟與社會科」課程教材提及，學生須學習「堅決拒絕婚前性行為」，並簽署承諾書訂親密界限及控制性衝動等內容受熱議，有議員認為不合時宜、與時代脫節。



教育局今（23日）發布「政策正面睇」文章，否認香港性教育未能追上現代社會發展，強調社會雖對婚前性行為持不同意見，但對未成年的學生應該給予充分的保護，重申「應堅決拒絕婚前性行為」能提高學生的自我保護意識，起預防作用，以免犯下不可逆轉的過失。



公經社科中三級的「合乎情禮的親密關係」單元教材提到，情侶拍拖不一定要發生性行為才代表很愛對方。（資料圖片）

教育局發文解釋近日「公民、經濟與社會科」爭議，指「香港性教育未能追上現代社會發展」看法不正確，香港學校課程有關性教育的理念要培養學生成為有整全價值觀的人，讓學生將來在思想和條件成熟時，對性的課題作知情及負責任的決定，稱「鼓吹未有能力承擔後果的學生作出所謂知情決定，是不專業及不負責任。」

教育局指，否認香港性教育未能追上現代社會發展，強調社會雖對婚前性行為持不同意見，但對未成年的學生應該給予充分的保護。(資料圖片)

對未成年學生要充分保護 拒婚前性行為 免犯不可逆轉過失

該局指，雖然社會對婚前性行為持有不同意見，但對未成年的學生應該給予充分的保護，並須提醒他們香港法例對與性相關的違法行為施以嚴厲懲處，局方透過課程讓學生明白守法的必須和重要，是應有之責。

該局重申，「應堅決拒絕婚前性行為」課程內容能提高學生的自我保護意識，起預防作用，以免犯下不可逆轉的過失，影響自身外也禍及他人，終身抱憾。

教材建議可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」。(教材截圖)

公經科中三級教材 建議學生填「承諾書」訂親密界限

公經社科中三級早前發布教材，其中「合乎情禮的親密關係」單元提到情侶拍拖不一定要發生性行為才代表很愛對方，性必須建基於有堅實基礎和承諾的愛，當情侶未能承擔婚前性行為的後果例如未婚懷孕、法律後果、情緒困擾等，應堅決拒絕婚前性行為。

教材指情侶雙方應在冷靜和理智的情況下，就接吻、摟腰、愛撫甚至性交等親密行為定立界限，建議可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」，不單加強彼此了解，更能預防憾事的發生。

張欣宇提到，目前的士服務明顯滿足不到市民需求，認為市場需要進一步開放，包括引入網約車，並加以規管。（資料圖片/梁鵬威攝）

立法會議員張欣宇指對教材大吃一驚，若成年人的婚前性行為也要「堅決拒絕」，在這種價值觀導向下，「下一步豈不就是要回到結婚要驗處女處男的思維」，認為不符合當下主流正常人思維。

選委界立法會議員江玉歡說，良好的道德風氣當然要教，但並不能每每要他們約法三章，年輕人是不喜歡這套的。（資料圖片）

另一議員江玉歡也認為做法與現代脫節，強調要教良好的道德風氣，但不能每每要他們約法三章，年輕人不喜歡這套。