情緒教育程式靜觀星球正式推出　助學生靜觀認識情緒培養正向價值

教育局近年重視學生精神健康，並為學界提供不同配套措施和資源提升學生抗逆力，培養正確價值觀。為支援學界推動青少年正向價值，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」聯同Re:learn Education共同開發遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，早前於香港電腦節正式亮相，邀請學校參加先導計劃。



「靜觀星球」內容由專家認證，學生將在劇情引導下，透過手機或平板電腦，每日花15分鐘閱讀文章、練習靜觀、記錄心情等來累積點數，為自己的「無人星球」增添各類角色和建築物。讓學生透過遊戲認識各類情緒、學習如何處理情緒和壓力、處理人際關係，並建立每日靜觀的良好習慣。

《香港01》與Re:learn Education早前於香港電腦節HKtag部份設置展位，並在8月26日的分享會上宣布「靜觀星球」正式推出，邀請20間學校參與先導計劃。

《香港01》與Re:learn Education早前於香港電腦節HKtag部份設置展位，並在8月26日的分享會上宣布「靜觀星球」正式推出，邀請20間學校參與先導計劃。（陳葦慈攝）

「靜觀星球」先導計劃9月至12月進行

《香港01》教育及青少年事務負責人黃國健表示，先導計劃將於9月至12月進行，期間學生可試用「靜觀星球」每日記錄心情學習靜觀，亦會為參與學校提供技術支援，並計劃在12月中舉行的「學與教博覽」舉行成果分享會，邀請先導學校與學界分享使用「靜觀星球」的經驗。

《香港01》與Re:learn Education早前於香港電腦節HKtag部份設置展位，並在8月26日的分享會上宣布「靜觀星球」正式推出，邀請20間學校參與先導計劃。（陳葦慈攝）

遊戲整體設計3D可愛風 吸引學生練習靜觀認識情緒

《香港01》與Re:learn Education早前於香港電腦節HKtag部份設置展位，並在8月26日的分享會上宣布「靜觀星球」正式推出，邀請20間學校參與先導計劃。（陳葦慈攝）

《香港01》頻道業務總監暨高級編輯主任林卓昕期望，透過計劃與學校共同提升學生心理質素，「『靜觀星球』所有情緒健康理論知識均由專家主理，並經過編輯整理成簡單易明的內容，供學生輕鬆地從中了解情緒健康、正向教育相關的觀念和靜觀練習竅門」。

她又指，遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，以及遊戲元素，吸引更多學生學習靜觀，認識不同情緒，並透露遊戲會加入與家長和教師互動的元素。

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Relearn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，可結合手機、iPad 及 AR / VR 等跨平台體驗，遊戲除了支援 Android 及 iOS 手機外，亦會同時支援 iPad 等不同的平板電腦設備

可作跨平台體驗 將靜觀帶入學生日常生活

「靜觀星球」可結合手機、平板及 AR / VR 等跨平台體驗，將靜觀練習結合學生及家長的日常生活，以及校內不同活動、配套當中。程式會支援 Android 及 iOS 系統的手機及平板電腦設備。

為推動學生認識情緒、提升抗逆力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Relearn Education共同開發全港首個遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」。遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

借助科技助老師、社工了解整體學生情緒

「靜觀星球」由《香港01》與教育科技公司Re:learn Education共同推出。Re:learn創辦人蘇建峯表示，除希望借助科技讓學生可每日學習靜觀，懂得面對不同情緒外，更希望幫助老師和社工了解學生整體情緒狀況，「『靜觀星球』設有情緒日記，讓學生每日記錄心情，而遊戲設有不同統計版面，助教師和社工了解學生的整體情緒狀況，繼而作出跟進輔導。」

《香港01》與Re:learn Education早前於香港電腦節HKtag部份設置展位，並在8月26日的分享會上宣布「靜觀星球」正式推出，邀請20間學校參與先導計劃。（陳葦慈攝）

教育局多項撥款 支援學校推廣精神健康教育

目前教育局為學校提供各類型推動學生精神健康的撥款，包括6萬元「校園．好精神一筆過津貼」和2萬元「家長學生．好精神一筆過津貼」，供學校於23/24學年至24/25學年期間運用。另外，亦推出一筆過20萬元的家長教育津貼，讓學校在24/25至25/26學年舉辦各類型活動。學校可善用資源推廣學生精神健康教育、親子教育活動、觀察學生整體精神健康狀況等。

現時「靜觀星球」正招募學校參加先導計劃，歡迎學校電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『靜觀星球先導計劃查詢』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。