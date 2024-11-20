校長灼見｜讓學生透過活動學懂保護環境　成為地球的未來的管理者

文：西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

今年的秋季我們少有地經歷了幾個颱風，這是因為環境受到破壞所帶來的後果，環境的破壞對我們日常生活的威脅愈見迫切。極端天氣、全球增溫、水位上升等，都影響着香港以至全球人類的生活。



假如我們的學生沒有意識去了解氣候變化及環保的重要性，並尊重大自然，學習與世界上的生命共存，他們的未來將會不少困難。



（馮家俊校長提供）

不少學校在周年計劃中都會加入教導學生注重環境保護的元素，因為我們需要學生學習到以下的學習重點：

1. 環境意識

環保教育使學生了解環境問題的重要性，培養他們的環保意識和責任感。

2. 可持續發展

學生學會可持續發展的概念，理解資源的有限性和保護自然環境的重要性。

3. 行為改變

環保教育能激發學生改變日常行為，採取更環保的生活方式，如減少浪費和節約能源。

4. 社會參與

環保教育鼓勵學生參與社會活動，增強他們對社會問題的關注和解決能力。

另外，我們更應培養學生對生命的尊重，我們要讓學生了解生物多樣性，尊重大自然不同生命體，在生活中學習共存。

本校在去年開始都將環境保護及生態保育，都放了在學校的發展計劃內，以「愛大自然」為本年度的學校發展主題，培養學生對大自然的重視。

為配合環境保護及生態保育教育，本校去年度添置先進的天氣監測系統，配合5G網絡科技，教導學生善用數據，培養對資訊的素養，掌握科技的應用，從而了解氣候變化，改善生活。

另外學校全力推行生態教育，持續強化環保意識，讓學生學懂回收、重用及減少碳排放的重要性，透過不同的「動手做」活動將綠色生活融入校園學習生活裡，將大自然成為學生的課室，令學生的學習不只局限在課室上，讓學生透過體驗式學習學習到環保及保育的重要性。

未來是我們的子女的，現在我們應陪同他們裝備自己，好好地成為一個負責任的未來管理者。

西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長。

作者簡介：

馮家俊先生現為西貢崇真天主教學校（小學部）校長，從事教育事業28年。現為香港資助小學校長會理事、香港中文大學學習科學與科技中心顧問、西貢校長會執行委員會秘書及資訊科技領袖協會執行委員會從屬委員，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

