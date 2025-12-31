校園天地︱讓愛被聽見：保良何蔭棠中學學生自發籌款唱出關愛精神

今年的聖誕節，因一場突如其來的火災而顯得格外不同。災情傳來，保良局何蔭棠中學的師生深受觸動，體會到社會的不幸其實並不遙遠。正是這份震撼，促使大家將關懷化為行動，以實際方式支援受災居民。（內容由保良局何蔭棠中學提供）



「Sing For Love: Christmas Singing Show」活動，藉着歌唱向學生傳遞愛與關懷的訊息，在聖誕節日中鼓勵學生懂得感恩，關懷身邊的人。(保良局何蔭棠中學提供圖片)

在師生齊心推動下，學校於十二月十九日舉辦「Sing for Love：Christmas Singing Show」籌款活動，透過歌唱比賽與表演傳遞愛與關懷的信息，並在節日氛圍中鼓勵同學心懷感恩，主動關心身邊的人。活動體現「知、情、行」的學習歷程，讓學生由了解事件、產生情感共鳴，繼而以行動回應社會需要。

師生舉辦校內籌款活動，以行動支援受火災影響的居民。(保良局何蔭棠中學提供圖片)

校長於活動中表示，校內籌款的意義並不在於金額多寡，而在於每位同學由心而發地付出心意。即使只是一元、五元，亦是對同城受災居民的一份支持與祝福，展現同理心與社會責任感。

當日活動籌得所有善款已全數捐贈予保良局「支援宏福苑火災居民專項戶口」，為幫助災民盡一點綿力，同時體現保棠學生關愛精神。(保良局何蔭棠中學提供圖片)

是次活動由學生會發起並與學校攜手籌備。學生會主席黎芷嫣表示，同學們希望關心不只停留於言語，而是透過歌聲與籌款略盡綿力。雖然籌備過程辛勞，但看到全校齊心協力，更加堅信關愛能從校園延伸至社會。

校內籌款反應熱烈，學生以行動表達對社區的關懷。(保良局何蔭棠中學提供圖片)

活動當日，師生以歌聲凝聚力量，所籌善款已全數捐贈予保良局「支援宏福苑火災居民專項戶口」。校方期望藉此培養學生的社會觸覺與同理心，讓關愛在校園內外被看見、被聽見，並持續傳遞下去。

（內容由保良局何蔭棠中學提供）

