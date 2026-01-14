勵志會梁秀娛紀念小學打造校本電車課　推探究式學習培育永續世代

「叮——叮——叮——」是香港電車獨有聲音，過百年來，叮叮聲一直在香港穿街過巷，是這座城獨有音符。位於筲箕灣的勵志會梁秀娛紀念小學，本學年將電車作為學校探究式學習及G.R.O.W可持續發展教育的主軸，設計「叮叮！勵志號 Explore . Experience . Excel.」跨學科校本課程，涵蓋所有年級，讓學生主動探索有關電車與香港發展及城市永續的知識，將生活與知識融合。



此外，學校去年更將學校及學生照片放上電車車身，打造專屬電車「勵志號」化身流動教室，由專業導賞員在車上沿途為學生講述香港電車的百年故事。曾於直資及私校任教多年的校長陳桂英，三年前加入勵志會梁秀娛紀念小學，與校監攜手為學校開展新篇章，加入探究式學習及可持續發展理念及元素，樂見學生自信心加強、亦更活潑，主動學習，「我認為國際視野不論在直資或津貼學校都可以擁有，課程發展不會被教科書框住，也是配合教改，教學團隊上下一心，在津貼學校也能實踐出來」。



勵志會梁秀娛紀念小學去年將學校及學生照片放上電車車身，打造專屬「勵志號」，化身流動教室，帶學生暢遊港島、認識電車百年歷史。（勵志會梁秀娛紀念小學提供圖片）

「勵志號探索之旅」暨開放日 展示校本電車課程特色

早前學校舉行「勵志號探索之旅」暨開放日，同時亦是校內「中華文化探知館」開幕，當日除了舉行電車活動頒獎禮、攤位遊戲外，更展示各級校本電車課程特色及成果，負責介紹的學生們表現積極，主動地向參觀者介紹學習體驗。

勵志會梁秀娛紀念小學本學年以香港電車為主題，發展出扣連探究式學習及校本可持續發展教育的校本電車課程。陳校長指出，每一級的校本電車課程各具特色，涵蓋語文、數學、常識、藝術、音樂、科創、閱讀、G.R.O.W可持續發展課等學習領域，讓學生主動探索電車與香港發展及城市永續的知識，將生活與知識融合。

勵志會梁秀娛紀念小學校長陳桂英希望學生具備國際視野，並培養21世紀素養，因此三年前加入學校後，便與校監攜手為學校開展新篇章，加入探究式學習及可持續發展理念及元素。（黃寶瑩攝）

陳校長舉例，二年級的校本電車課程扣連中文和價值觀教育，學生在課堂中會找出有「車」字為部首的中文字去學習，此外又會透過角色扮演，學習乘搭電車禮儀，並在討論和反思後承諾做一個「禮讓守法好公民」，把課堂所學延伸至日常生活。

學生登上專屬勵志號，由專業導賞員在車上講述沿路社區歷史變遷。（勵志會梁秀娛紀念小學提供圖片）

六年級學生由老師帶隊，先真實搭一次電車，然後以步移法和多感官描寫法，將旅程寫成遊記或故事。陳校長表示，「我們深信做過先記得、感受過先明白、參與過先擁有」，有學生甚至在老師協助下，透過AI將故事生成插圖，製作一本短篇小說。

課程統籌主任黃穎旋稱， 三年級主題為「分秒一叮」，融合「時間」數學課單元，由學生記錄一次坐電車的時間，學習利用時、分、秒表達時間距離。同時，學生運用數學語言自擬與時間有關的題目，透過同儕之間的分享和互相挑戰，提升學習樂趣。

勵志會梁秀娛紀念小學課程統籌主任黃穎旋指出，三年級學生在完成電車時間紀錄後，將會結合數學知識，發揮創意，設計相關數學文字題，去考考身邊同學。（黃寶瑩攝）

以電車為媒介 培養學生香港情懷

談及為何選擇以電車作全校各年級的學習主題，陳校長解釋「電車」是筲箕灣區的共同語言，能培養學生「香港情懷」，加上電車亦是可持續發展的交通工具的典範，能扣連學校的校本可持續發展課程。

學校禮堂變身探究學習站：學生自選題目、自主搜尋，學習由興趣出發。（勵志會梁秀娛紀念小學提供圖片）

校本G.R.O.W可持續發展教育 由探究問題開始

過去三年，學校為小一至小六年級編寫校本「G.R.O.W可持續發展教育」，當中採用探究式學習，涵蓋聯合國可持續發展17個目標（SDGS）中的5個，包括可持續城市、良好健康與福祉、水下生物及陸地生物、消除貧窮。

其中五年級的校本G.R.O.W可持續發展教育以電車為主題，在11節課堂中，學生以「當叮叮坐上時光機」 為主題，由探究問題開始去探索可持續城市議題。例如電車與可持續發展有甚麼關係？世界各地也有電車嗎？電車路兩旁有甚麼文化特色？50年後（2075年）的電車會是怎樣？電車對我們的意義等等。

探究式學習以小組形式進行，各組學生需自行構思、規劃、完成計劃，並且匯報學習成果。（勵志會梁秀娛紀念小學提供圖片）

陳校長表示，學生透過大量閱讀和實地考察，了解電車歷史和可持續發展價值後，分組設計一部50年後的電車，並且揀選兩個具文化特色的電車站景點，規劃一條主題旅遊路線向同學推介。透過這次學習，學生把保護環境和珍惜本土文化的訊息帶回家庭與社區，思考電車在未來香港中的角色。

學習不再死記硬背 團隊溝通協作 匯聚想法成計劃

五年級學生張展晴分享，相對傳統的學習模式，探究式學習更靈活生動，不再死記硬背，時刻讓她腦筋活起來，「我們學習從三個問題開始，就是『我們知道什麼？我們學到什麼？我們想知道什麼？』此外，在過程中亦學懂溝通和團隊合作，例如做專案時，曾和組員有過小爭執，因為大家想法不同，但最後我們把各人想法匯聚成一個大計劃」。

兩位五年級學生張展晴（左）及方穎怡（右），均異口同聲指探究式學習讓課堂變得更生動，而且能引起好奇心，主動去探索問題。（黃寶瑩攝）

學生變得更自信 無懼公眾演講匯報

另一位五年級學生方穎怡坦言，以往對電車沒特別感覺，但經過一系列課堂及實地考察後，讓她對電車完全改觀，「電車已經有100年歷史了，感覺很神奇，現在坐上去覺得好舒服、好開心，雖然車速沒有改變，但慢下來可留意沿路風景及歷史」。

方同學表示，電車課程讓她變得更有自信，不單習慣利用 Canva軟件亦無懼在班上公眾演講作成果匯報。

在一系列校本電車探索活動中，學生學習變得主動積極，亦更關注可持續發展議題，如未來輪椅人士搭電車可能性等等。

直資思維引入津校實踐 垃養21世紀素養

探究式學習及可持續發展教育過往多見於直資或私立學校，皆因需高度跨學科整合以及編寫校本教材。陳校長認為探究式學習能培養21世紀AI時代下，機器不能取代軟實力，包括協作、溝通、慎思明辨及創意等，這些需要在真實體驗中培養的能力，「知識不再是一科一孤島，而是真實情境下整合運用，而且探究式學習更能照顧學習多樣性，不同學習風格的學生都能找到適合自己的學習方式」。

學生在校本持續發展教育課中，要閱讀大量世界各地電車資料、互相分享，擴闊國際視野。（勵志會梁秀娛紀念小學提供圖片）

至於可持續發展，陳校長認為這是一個世界議題、一個全球化的題目，將會一直陪著他們成長，將來他們會否令地球資源可持續、可享有這些資源，因此學生從小認知，對他們成長尤為重要。

對於學校新開幕的「中華文化探知館」，陳校長（左）定位為「把抽象知識變成可親身經歷」的沉浸式學習場域。