私校實務守則｜校外機構以學校名義辦公開試課程　須先獲教局批准

去年有多間私校出現財困或停辦，甚至出違規辦學等問題。原擬去年推出的教育局《私立學校實務守則》延至今日出爐，針對停辦安排，當局提到辦學團體或校董會須即時通報教育局，並清楚交代時間表、過渡安排等細節，應於擬停辦學年開始前，至少6個月敲定安排細節。另外，學校校如未經教育局事先批准，不得以任何方式容許該校以外的任何機構，以該學校名義開辦正規課程，包括公開考試課程。



九龍塘的私立小學朗思國際學校（Think International School），去年突然向家長宣布將於7月31日起停辦，教育局當時稱未接獲通知。(資料圖片)

停辦決定須通報教局 交代時間表、過渡安排

《私立學校實務守則》全長48頁，共有7章，涵蓋學校、人事和財務管理，亦有涉及校舍安全、課程和學術規劃、學生事務等。

去年有多間私校陷財困，甚至有私校要停辦，而事前未有通知教育局。根據守則，列明所有停辦安排須以學生最大福祉為大前提，若辦學團體或校董會決定停辦全校或部份級別，須即時知會教師和家長等，積極回應他們的意見和疑問。

另外，作出停辦決定後，必須即時通報教育局，並清楚交代時間表、過渡安排等細節。守則提到，為保障學生有充足時間轉校，應擬於停辦學年開始前，至少6個月敲定停辦安排的細節，並通知家長。

私校財務不穩，甚至突然停辦，會令家長購買的昂貴債券「凍過水」。當局在守則提到，校方應設立內部和外部監控制度，把一切收支適當入帳。學校須至少每年一次，向家長在內的持份者，報告用於學校長遠發展所籌集資金款項，其用於指定目的使用情況和計劃。

私校漢鼎書院去年出現債務危機，校監最後宣稱有「白武士」進場，可妥善解決。(資料圖片)

須至少每年一次向家長披露投資有否虧損

守則提到，學校應有足夠營運儲備，達到可應付至少4個的營運開支。如最近經審計帳目顯示學校或收款方出現無法持續營運、無力償債或帳目有保留意見的情況，校方須盡快通報教育局和交代，亦要制定補救措施。

針對投資管理部份，守則要求學校提高透明度，須至少每年一次向家長披露，包括最近5個學年的經審核帳目是否錄得已變現投資虧損，如有要列明虧損金額。

如五年期內所有已變現投資收益或虧損、利息和股息收入的總和錄得淨投資虧損，應報告校方是否須補償相關學年的虧損，以及悉數補償的時間。如須補償虧損，應通過學校經費以外的途徑補償，且從未記入學校帳目。

禁校與其他機構合辦正規課程 須先獲教育局批准

外界關注私校「借殼辦學」，與內地教育機構合作，以合辦DSE等課程為名，招收內地生和標榜提供「香港學籍」等。守則指出，學校如未經教育局事先批准，不得以任何方式容許該校以外的任何機構，以該學校名義開辦正規課程，包括公開考試課程；以任何方式與其他機構合作、或協助該等機構開辦正規課程

教育局副秘書長李碧茜於官方網誌撰文提到，當局編訂《守則》時，已充分考慮私校以市場模式運作下，因應其獨特情況，在管理、課程等安排上所需的靈活性和自由度，以應對不斷變化的社會環境及學生的學習需要，同時當局須回應社會對監管私立學校的迫切期望。