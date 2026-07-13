泰伯學校獲白武士捐1200萬救校　鳳凰重生計劃強調身心靈成績並重

吳⽒宗親總會泰伯紀念學校（下稱泰伯學校）因小⼀收⽣不⾜面臨殺校，獲香港順勢 療法醫學會會長杜家麟爵⼠（KMFAP）捐資1,200萬元開辦私營小⼀⽽成功救校。學校早前以「三⼗五光輝，誰都可發光」為主題舉辦資訊日，活動包括由侯達燊校長博⼠以及「白武⼠」杜家麟爵⼠向家長介紹未來發展路。



在家長簡介會上，侯博⼠衷⼼感謝杜爵⼠慷慨捐資，讓學校得以繼續秉持辦學理念， 繼續陪伴孩⼦快樂成長。未來計劃將學校打造成「創意藝術小學」，強調「Happy School，身⼼靈和成績並⾏」，包括優化課程、引⼊多元智能測試和⼤自然學堂，以及推 ⾏藝術教育，目標是學校能於2027年度小⼀自⾏收⽣階段錄取16名學⽣，達到政府資 助小⼀開班門檻。



杜爵⼠認為，現時學⽣學業壓⼒太⼤，認為香港需要更多和泰伯學校⼀樣重視身⼼靈 健康的學校，期望學校獲得新資源後「鳳凰重⽣」，⽽新的辦學計劃亦能扭轉目前外界對學校的看法。



資訊日舉⾏期間即使遇上黃雨，依然吸引⼤批家長到校，了解學校最新發展。當日除 講座外，亦舉辦家長茶聚、為幼稚園學⽣⽽設的STEM⼯作坊，以及由學⽣表演35周 年校慶英語音樂劇。

吳⽒宗親總會泰伯紀念學校早前舉辦資訊日，由校長侯達燊博⼠（前排左⼀）以及 「白武⼠」杜家麟爵⼠（後排左⼀），與家長介紹未來發展路。（湯致遠攝）

感謝杜爵⼠捐資救校 繼續堅持辦學理念

侯博士表示，⼗分感謝杜爵⼠捐資1,200萬元，學校將堅持「Happy School，身⼼靈和 成績並⾏」的教學理念。他直⾔傳統「坐定定」的教育模式已不適合10⾄20年後的社 會發展，未來學⽣必須具備獨立思考、創造⼒、批判性思維，並能夠適當地表達自⼰及與⼈相處，這些特質遠比成績重要。

他續稱，現今學⽣面對的最⼤挑戰是抗逆⼒不⾜，面對困難時往往⽋缺解決問題的勇氣與能⼒，若學校只催⾕學⽣成績，將無法取得平衡發展，深信只要學⽣被看見，建立良好自我形象和認同感，他們抗逆⼒和解難能⼒便會提⾼，連帶原本不擅長的科 目成績也會隨之提升。

侯博⼠感謝杜爵⼠捐資1,200萬元救校，他深信學⽣得到關顧並建立良好的自我形象後，便會具備跨越困難的能⼒，學術成績自然穩步提升。（湯致遠攝）

打造創意藝術學校 推出「⼤自然學堂」

未來學校會重點發展創意藝術，繼續推⾏奧福音樂教學法鼓勵學⽣運用肢體動作、五 感及語⾔，表達自⼰的想法，當中包括推⾏英語音樂劇，讓學⽣發揮潛能，提升溝通、創意與解難能⼒。另外會推出「⼤自然學堂」，利用學校附近馬鞍⼭⼀帶獨特的 自然⽣態資源，設計沉浸式⼤自然探索課程。

泰伯學校未來將繼續推⾏奧福音教學法，鼓勵學⽣運用肢體動作、五感及語⾔，表達 自⼰的想法，當中包括推⾏奧福英語音樂劇。（湯致遠攝）

「白武⼠」杜家麟爵⼠：泰伯學校是香港少數能讓學⽣真⼼喜歡上學的學校

香港順勢療法醫學會會長杜家麟爵士表示，自己十分欣賞和認同泰伯學校的教學理念，認為香港應有更多同類學校，因此捐資支持學校。(湯致遠攝)

捐1,200萬元予泰伯學校的香港順勢療法醫學會會長杜家麟爵⼠表示，香港學⽣需要應付海量功課，教育制度讓學⽣承受極⼤學業壓⼒，對他們的身⼼靈發展造成負面影響，學⽣自殺的悲劇亦反映學⽣抗逆⼒不⾜，⽋缺解難能⼒。

他指出，泰伯學校是本港少數能讓學⽣毫無壓⼒、真⼼喜歡上學，並且能同時兼顧學⽣身⼼靈健康和學術發展的學校，並且特別欣賞學校為學⽣提供多元化發展、創意藝術及培養解難能⼒，因此決定捐資支持學校。

杜爵⼠認為香港學⽣學業壓⼒太⼤，認為學校要做到讓學⽣毫無壓⼒、真⼼喜歡上學 並不容易，因此特別欣賞泰伯學校著重活動教學、動⼿做的教學⽅式。（湯致遠攝）

盼學校重視學⽣身⼼靈健康 教學⽣與⼤自然和諧共存

杜爵⼠認為，學校除了培養學⽣重視身⼼靈健康，讓他們快樂成長以外，亦要教導他們如何與⼤自然和諧共存，⽽學校著重透過活動教學、動⼿做等教學⽅式，加上師⽣的良好互動，與他的理念相符，同時期望未來學校能著重發展學童的創意與解決困難的能⼒。

杜爵⼠（右三）寄語家長，成績只是⼀張進⼊社會的⼊場券，真正決定學⽣未來成就 的關鍵是溝通能⼒、解難能⼒和健康的身⼼靈。（湯致遠攝）

寄語家長：成績只是⼀張進⼊社會的⼊場券

不少家長也許會對「Happy School」卻步，擔⼼⼦⼥成績未能追上。杜爵⼠寄語家長，成績只是⼀張進⼊社會的⼊場券，但真正決定學⽣未來成就的關鍵，是他們與⼈相處的技巧、解決困難的能⼒及健康的身⼼靈。

鄉師自然學校校監周兆祥博⼠：全⼈教育應涵蓋學⽣身⼼靈健康

鄉師自然學校校監周兆祥博⼠認同泰伯學校重視自然教育的理念，認為全⼈教育應涵 蓋健康、情緒以及⼈與⼤自然關係。（湯致遠攝）

鄉師自然學校校監周兆祥博⼠亦有出席泰伯學校資訊日，認同學校重視自然教育的理念。他認為，全⼈教育應涵蓋學⽣身⼼靈健康，包括認識日常飲食、睡眠與運動等基本身體運作；思想、情緒控制與⼈際相處；以及了解⼈與⼤自然的關係。

周博⼠指出，城市⽣活令兒童遠離自然，強烈鼓勵家長讓⼦⼥重投⼤自然懷抱，多在自然環境中學習，培養身⼼靈全面發展。

家長讚教師團隊教學用⼼ ⼦⼥盼上學不願放暑假

多名泰伯學校家長分享⼦⼥在校學習的經歷，有安排⼦⼥中途轉校的家長稱，⼦⼥在另⼀間學校就讀時經常⽣病，⼊讀泰伯學校3日已習慣校園⽣活。（湯致遠攝）

當日學校亦安排多名家長分享⼦⼥就讀的經驗。有家長表示，⼦⼥最初小⼀⼊讀其他 學校，但⼀直無法適應並且經常⽣病，經家長介紹後轉校⼊讀泰伯，上學3日已習慣校園⽣活，亦願意接受挑戰上台表演。同樣是轉校⽣的林媽媽特別感動，她由衷讚賞教師團隊教學用⼼，懂得配合小朋友的自主學習需要。她笑著分享：「現在小朋友每天都好喜歡上學，甚⾄唔願放暑假！」這份對學校的喜愛，讓在場家長都感受到泰伯學校的溫暖與魅⼒。

另⼀位小六⽣的徐媽媽分享，丈夫住院期間無法照顧兒⼦功課，班主任主動安排小朋 友放學後留校⼀小時跟進，中⽂老師亦耐⼼輔導，最終兒⼦成功考⼊⼼儀學校。徐媽媽感激校長親自面談升中⽣，並親筆撰寫推薦信，讓家長倍感安⼼與支持。

三⼗五周年校慶奧福英語音樂劇 勉學⽣所學終身受用

泰伯學校三⼗五周年校慶奧福英語音樂劇Dreams in a Time Capsule，故事背景設定在2 049年的⼀個晚上，數位善良的天使降臨學校的花園，引領五位在社會身⼼疲憊的成年 校友，掘出他們於2026年畢業時埋下的「時光膠囊」。（湯致遠攝）

資訊日以學校三⼗五周年校慶奧福英語音樂劇Dreams in a Time Capsule作結。音樂劇 配合「三⼗五光輝，誰都可發光」的校慶主題，⽽且強調「台前無配角，⼈⼈皆主 角」，讓參演學⽣都能被看見。

音樂劇的故事背景設定在2049年的⼀個晚上，數位善良的天使降臨學校的花園，引領五位在社會身⼼疲憊的成年校友，掘出他們於2026年畢業時埋下的「時光膠囊」，展現學⽣畢業後依然能憑藉在母校汲取的養分與勇氣，在⼈⽣低⾕中重新出發。