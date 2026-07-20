高雷中學邀內地專家張嶠分享航天知識　激發學生對太空科技求知慾

中國載人航天科技發展已達34年，首位港產太空人、載荷專家黎家盈隨神舟二十三號順利升空進駐中國空間站，掀起香港一波巨大的航天科技熱潮。高雷中學早前邀請到內地航天專家張嶠到校教授學生航天知識、分享航天員的在軌生活，激發學生對太空科技的探索求知慾。



校長梁嘉齡表示，學校致力推動各種課堂外的講座和交流團，鼓勵學生自主學習，掌握更紮實的知識，在AI時代下培養出能創意解難、對科技感興趣的未來領袖。



高雷中學早前邀請到內地航天專家張嶠到校教授學生航天知識、分享航天員的在軌生活。（湯致遠攝）

高雷中學透過中國宋慶齡基金會「給孩子們的大師講堂」項目邀請到中國空間站總體副主任設計師、問天實驗艙主任設計師張嶠到校進行航天知識專題講座，開拓學生航天科技視野。

高雷中學邀內地專家張嶠分享航天知識

張嶠將講座分為4個部分，首先介紹俄羅斯（前蘇聯）、美國和中國的載人航天器發展歷程，中國政府於1992年批准載人航天工程按「三步走」發展戰略實施，34年來一直穩步前行，至今已有30人、47人次航天員進入太空，目前正執行神舟二十三號載人飛行任務。

一眾學生專心聆聽內地航天專家張嶠講述世界載人航天器發展歷程。（湯致遠攝）

張嶠分享中國載人航天科技發展進程

張嶠隨後深入剖析核心航天知識，指出在軌道上將兩個時速數萬公里的空間飛行器進行精準交會對接，絕非易事，需採用「低軌快跑」技術，讓追蹤飛行器利用角速度追趕目標飛行器。張嶠又介紹中國空間站「天和核心艙」、「問天實驗艙」和「夢天實驗艙」的性能，以及空間站的組裝建造過程，實驗艙轉位技術利用鐘擺原理實現了轉位姿勢穩定。

航天員除進行太空科學實驗、在軌維修、出艙作業、壓力應急演練，生活起居同樣重要。張嶠表示，艙內設有睡眠區、衛生區及就餐區等，航天員的飲用水都是通過尿液、衛生用水及冷凝水回收利用，中國空間站同時實現了智能家居系統，使用手機就能控制照明、廚房設備、水處理等進程顯示和進行天地視頻通話。

張嶠介紹中國載人航天工程「三步走」戰略發展。（湯致遠攝）

香港為國家航天發展提供貢獻

張嶠表示，香港近年積極參與國家航天發展，發揮協同效用，首位港產太空人黎家盈於今年5月進駐空間站，香港理工大學及香港科技大學研製表取採樣執行裝置、火星相機、天韻相機等，為硬核裝備提供貢獻。

張嶠最後提到，載人航天的3大精神——嚴慎細實、甘於奉獻、守護陪伴。載人飛船返回艙主降落傘包傘過程中，總設計師必須在場檢查每道工序；新冠疫情來襲期間，來自全國的試驗隊員連續3個春節在基地奮戰；飛控團隊全天候無間斷守護空間站，確保航天員安全，全體航天人透過共同努力，推進中國航天科技發展。

高雷中學透過中國宋慶齡基金會「給孩子們的大師講堂」項目邀請到張嶠到校進行航天知識專題講座，開拓學生航天科技視野。（湯致遠攝）

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校長梁嘉齡：講座交流團燃點學生對航天的興趣

高雷中學重視培育學生探索求知的興趣，校長梁嘉齡表示，學校一直致力安排火箭升空交流團和創科交流團，讓學生於現場親身感受火箭升空的震撼畫面與聲音，了解無人駕駛技術、組裝和訓練AI機器人的技巧，燃點學生對航天及科技的興趣。

梁校長續說，邀請張嶠到校分享航天知識是加深學生航天興趣的一環，學習航天員如何克服難關，激發學生自主學習、掌握紮實知識，再利用化學、物理等跨學科知識去創意解難。

高雷中學校長梁嘉齡表示，學校一直致力安排火箭升空交流團和創科交流團，燃點學生對航天及科技的興趣。（湯致遠攝）

校長梁嘉齡：AI時代不能死讀科學知識

梁校長強調，在AI時代，學校課程最大改變是學生不能死讀科學知識，要加入探究新知識的元素，例如學生參與了栽種太空種子的「生物多樣性航天育種計劃」，在同樣陽光及養分下栽種地面種子作比較，得出太空紫紅長茄和航椒種子生長速度較地面種子緩慢的有趣結論。

梁校長又透露，學校明年將安排跨學科太空閱讀計劃及文化周，一步步部署培養AI時代的未來領袖，亦努力積極爭取機會，盼黎家盈從太空落地返港後，能邀請或安排學生參與其在軌生活的分享會。

學生參與了栽種太空種子的「生物多樣性航天育種計劃」，在同樣陽光及養分下栽種地面種子作比較，得出太空紫紅長茄和航椒種子生長速度較地面種子緩慢的有趣結論。（高雷中學提供）

學生：講座內容豐富全面助吸收知識

於是次講座擔任司儀的中五學生胡歆閱認為，講座內容豐富全面，吸收了不少學術性知識及了解到香港對國家航天的貢獻，她對空間站的人性化設計感興趣，認為智能化系統令航天員生活得更舒服。

胡歆閱亦表示，在過往載人飛船任務中，對神舟二十號載人飛船於返航前夕舷窗玻璃出現裂紋的分享感印象深刻，國家為了航天員生命安全推遲返航，彰顯以人為重的精神。

於是次講座擔任司儀的中五學生胡歆閱認為，講座內容豐富全面，吸收了不少學術性知識及了解到香港對國家航天的貢獻。（湯致遠攝）

參與交流團學生：擴闊眼界、啟發學習

走出課堂是吸收知識的另一途徑，於去年12月參與甘肅酒泉力箭一號運載火箭交流團的中四學生呂嘉慧憶述，雖然當時距離火箭升空位置約3公里遠，但仍感受到地面如地震般劇烈震動、身體在搖晃的震撼感覺，特別難忘深刻，亦擴闊了眼界。

今年4月參與了上海創科交流團的中四學生楊珮君分享，行程安排了參觀百度等知名公司，了解到蘿蔔快跑無人駕駛技術的發展，AI如何結合應用在車輛語音系統提示上，這些學習機會都十分寶貴。參與了同一交流團的中四學生程于雅指出，學校學習到的是理論知識，親身到現場感受則更有體會和啟發去學習AI知識。

中四學生呂嘉慧（左起）、程于雅及楊珮君分享參與甘肅酒泉力箭一號運載火箭交流團及上海創科交流團的得著與感受。（湯致遠攝）