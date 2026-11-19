香港小一入學統籌辦法（下稱小一派位）設有「大抽獎」的統一派位，其中「甲部」佔學校學額約5%，家長不受校網限制，可以選擇全港官立及津貼小學，佔45%的「乙部」嚴格受常住地址的校網限制，直接左右入讀的小學及往後升中選校。因此，不少家長為了提升子女入讀心儀學校的機會，都會提早遷入相關校網。《01教育》以下為大家盤點全港36校網劃分名單、各區英中升學網絡、搬屋填表陷阱及四大名校網填表指南，助家長做足準備！



小一派位必須知道的校網機制

香港的「小一入學統籌辦法」主要分為「自行分配學位」與「統一派位」兩大階段：

自行分配學位與統一派位的最大分別是什麼？

自行分配學位（不受校網限制）：佔學校小一學額約50%，家長可向全港任何一所官立或資助小學遞交申請，不受居住校網限制。



統一派位甲部（不受校網限制）：佔統一派位學額約10%（即全校總學額約5%），家長最多可填選3所任何校網的官立及資助小學。



統一派位乙部（受居住校網嚴格限制）：佔統一派位學額約90%（即全校總學額約45%），是統一派位最主要的部份。電腦會嚴格按照學童的居住校網及隨機編配的抽籤號碼分派學位，家長只能選擇所屬校網內的學校名單。



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小一派位校網如何界定？

校網劃分以學童與其唯一或主要法定監護人的「常居地址」（日常主要起居生活的唯一居所）為準，並非以家長工作地點、物業投資地址或親友住址劃分。

家長選校與搬屋進駐特定校網的決策指南

透過租樓或買樓進入特定校網的最佳時間點是幾時？

若計劃透過搬遷個別校網，以獲得明顯的升小優勢，最遲須在每年1月上旬（即1月中下旬統一派位選校期開始前）完成遷入、取得有效住址證明並向教育局辦妥轉網手續。更加穩妥的做法是在升讀小一前一年的8至9月期間（即自行分配學位遞表前）落實租買並遷入，以便預留充足時間轉換各類公用事業帳戶。教育局認可的有效住址證明包括：

- 已蓋印花稅（打釐印）的租約，但租期必須「已經開始」

- 差餉地租繳納通知書

- 近期水費、電費或煤氣費繳費單（抬頭須為家長或監護人姓名）

- 公屋租約或房屋署認可文件



小一派位可否使用親戚或朋友住址？

絕對不可以。官方明文規定申報住址必須是學童真正的常住居所。若純粹為了取得某校網資格而「借用」或「掛名」於親友地址，並不符合常居要求，屬於違規行為。

教育局會如何核查我提供的住址？

教育局設有嚴密的住址查核機制，措施包括：

1. 學校審查：派員到各小學抽查家長提交的原始住址證明文件。



2. 隨機抽樣核查：在自行分配及統一派位階段隨機抽查個案，要求家長補交多項獨立生活單據。

3. 非預約家訪與法定聲明：派員登門進行突擊家訪，核實學童生活痕跡；或在文件不足及存疑時，要求家長辦理法定聲明（宣誓）。

4. 舉報調查：設立舉報熱線，對所有懷疑借用地址或虛報投訴展開全面調查。



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小一派位虛報地址有甚麼風險？

學位即時被撤銷：一旦查實虛報，申請即告作廢，已獲派的學位會被即時取消並收回。學童將失去選校權利，只能由教育局另外編配到尚有餘額的學校。



面臨刑事起訴：提供虛假資料或在法定聲明中作虛假陳述，已屬刑事罪行；若涉及偽造或竄改租約、單據，更涉嫌觸犯《刑事罪行條例》的「製造／使用虛假文書罪」及《盜竊罪條例》的「欺詐罪」，一經定罪最高可判處監禁14年。



港島區校網概況（中西區、灣仔區、東區、南區）

港島區共有5個小學校網，當中包括中西區的11校網、灣仔區的12校網、東區的14校網及16校網、南區的18校網。

港島區的各個小學校網分別有甚麼英中？ 校網 中學校網 英文中學名單 11 中西區 英皇書院、高主教書院、聖嘉勒女書院、聖若瑟書院、聖類斯中學、聖士提反女子中學、英華女學校 12 灣仔區 瑪利曼中學、皇仁書院、聖公會鄧肇堅中學、嘉諾撒聖方濟各書院、聖保祿中學、香港真光中學、香港華仁書院 14、16 東區 庇理羅士女子中學、嘉諾撒書院、張祝珊英文中學、香港中國婦女會中學、港島民生書院、筲箕灣官立中學、聖馬可中學 18 南區 嘉諾撒聖心書院

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九龍西區校網概況（油尖旺區、深水埗區、九龍城區）

九龍西區共有6個小學校網，當中包括油尖旺區的31校網及32校網、九龍城區的34校網、35校網及41校網、深水埗區的40校網。

九龍西區的各個小學校網分別有甚麼英中可以考慮？ 校網 中學校網 英文中學名單 31、32 油尖旺區 中華基督教會銘基書院、伊利沙伯中學、聖芳濟書院、嘉諾撒聖瑪利書院、真光女書院、九龍華仁書院 34、35、41 九龍城區 何明華會督銀禧中學、迦密中學、旅港開平商會中學、嘉諾撒聖家書院、九龍真光中學、喇沙書院、瑪利諾修院學校（中學部）、民生書院、基督教女青年會丘佐榮中學、東華三院黃笏南中學、華英中學 40 深水埗區 中華基督教會銘賢書院、長沙灣天主教英文中學、香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學、寶血會上智英文書院、聖母玫瑰書院

九龍東區校網概況（黃大仙區、觀塘區）

九龍東區共有4個小學校網，當中包括黃大仙區的43校網及45校網、觀塘區的46校網及48校網。

九龍東區的各個小學校網分別有甚麼英中可以考慮？ 校網 中學校網 英文中學名單 43、45 黃大仙區 中華基督教會協和書院、可立中學（嗇色園主辦）、保良局何蔭棠中學、保良局第一張永慶中學、德愛中學 46、48 觀塘區 中華基督教會蒙民偉書院、觀塘官立中學、觀塘瑪利諾書院、順利天主教中學、聖言中學、聖傑靈女子中學、藍田聖保祿中學

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新界西區校網概況（荃灣區、葵青區、屯門區、元朗區）

新界西區共有9個小學校網，當中包括荃灣區的62校網、葵青區的64校網、65校網、66校網、屯門區的70校網、71校網、元朗區（包括天水圍）的72校網、73校網及74校網。

新界西區的各個小學校網分別有甚麼英中可以考慮？ 校網 中學校網 英文中學名單 62 荃灣區 可風中學（嗇色園主辦）、寶安商會王少清中學、荃灣官立中學、荃灣公立何傳耀紀念中學 64、65、66 葵青區 佛教善德英文中學、中華基督教會全完中學、中華傳道會安柱中學、天主教母佑會蕭明中學、保良局羅承傑（一九八三）中學、保祿六世書院、聖公會林護紀念中學、順德聯誼總會李兆基中學、東華三院陳兆民中學 70、71 屯門區 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學、保良局百周年李兆忠紀念中學、保良局董玉娣中學、馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學、南屯門官立中學順德聯誼總會梁銶琚中學、屯門官立中學、仁愛堂田家炳中學 72、73、74 元朗區 （包括天水圍） 中華基督教會基元中學、趙聿修紀念中學、香港管理專業協會羅桂祥中學、新界鄉議局元朗區中學、天主教崇德英文書院、聖公會白約翰會督中學、元朗信義中學、東華三院盧幹庭紀念中學、元朗商會中學

新界東區校網概況（北區、大埔區、沙田區、西貢區）

新界東區共有8個小學校網，包括北區的80校網、81校網、83校網，大埔區的84校網，沙田區的88校網、89校網、91校網，西貢區（包括將軍澳）的95校網。

新界東區的各個小學校網分別有甚麼英中可以考慮？ 校網 中學校網 英文中學名單 88、89、91 沙田區 浸信會呂明才中學、聖母無玷聖心書院、沙田蘇浙公學、天主教郭得勝中學、五旬節林漢光中學、沙田官立中學、沙田循道衛理中學、沙田培英中學、沙田崇真中學、聖公會林裘謀中學、聖公會曾肇添中學、聖羅撒書院、賽馬會體藝中學 84 大埔區 迦密柏雨中學、南亞路德會沐恩中學、聖公會莫壽增會督中學、恩主教書院、王肇枝中學 80、81、83 北區 風采中學（教育評議會主辦）、香港道教聯合會鄧顯紀念中學、聖公會陳融中學、田家炳中學、東華三院甲寅年總理中學、東華三院李嘉誠中學 95 西貢 （包括將軍澳） 基督教宣道會宣基中學、迦密主恩中學、景嶺書院、將軍澳官立中學

新界離島區校網概況

新界離島區共有4個小學校網，包括96（南丫島及蒲台島）、97（長洲及索罟群島）、98（主要覆蓋東涌市區及大嶼山部分地區）及99校網（主要覆蓋坪洲及愉景灣一帶）。

由於離島區沒有官立及資助全開英文班中學，加上長洲官立中學於2026/27學年起與灣仔鄧肇堅維多利亞官立中學分階段合併並停止招收中一新生，離島區僅餘6所中學參與派位（多位於東涌）。為平衡通勤成本與學額供求，教育局對區內小學的升中校網作出兩項重大調整：

長洲、坪洲、南丫島5校轉往灣仔區（2026年度起生效）:

自2026年度中一派位起，位於長洲（國民學校、中華基督教會長洲堂錦江小學、長洲聖心學校）、坪洲（聖家學校）及南丫島（南丫北段公立小學）共5所津貼小學，升中校網一併由「離島區」調整至「灣仔區」。小六生於統一派位乙部可選填灣仔區13所參與派位的中學（及部分跨區學額）。

愉景灣聖公會偉倫小學改歸離島區（2027/28學年入讀生適用）:

同屬99小學校網的聖公會偉倫小學自1993年創校以來，因昔日交通不便，升中校網一直撥屬傳統名校林立的中西區，吸引不少東涌等其他離島家長跨區報讀。教育局以「理順校網」及對同區小學公平為由，決定由2027/28學年起入讀該校的學生，升中校網改歸「離島區」（2026/27學年或之前入讀的學生不受影響）。

因應愉景灣交通限制，居於愉景灣的學生日後仍可透過學校提交住址證明，申請跨網到中西區升中；非居於愉景灣的學生則歸入離島區校網。

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全港 36 小學校網完整檢索表

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四大校網是哪4個校網？

被喻為四大校網的是：11 校網（中西區）、12 校網（灣仔區）、34 校網（何文田）及 41 校網（九龍城／九龍塘）。

四大校網的吸引力是甚麼？

四大校網內不乏歷史悠久而且學術成績優異的小學，更重要的是這些小學很多都有直屬或聯繫中學，對於子女於未來升讀中學有很大優勢。

保留學額制度：在升中統一派位階段，經扣除重讀生及自行分配學位後，直屬中學可為其直屬小學保留高達85%的統一派位學額；聯繫中學則可為聯繫小學保留25%學額。

只要學童在直屬小學就讀而且成績一定水平，便擁有極大優勢透過保留學額升讀直屬或聯繫中學，大幅減輕日後升中派位的競爭壓力。

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全港小學校網常見問題（FAQ）