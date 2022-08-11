移民潮｜中小學失2.5萬學生　英華、聖方濟各等名校全年招插班生

香港移民潮下，離港的不乏年輕人與學生，據教育局《2021/22學年學生人數統計報告書》，同一批學生中，去年9月的中小學生數字較前年10月減少逾2.5萬人，流失率達到3.64%。



學生流失嚴重，一批一批退學引起的「音樂椅效應」更加劇烈，多間一位難求名校、直資中小學，全年開放招生插班生，包括去年曾誕生過DSE狀元的英華書院，另有培正小學、聖保羅書院小學及聖方濟各英文小學等，其校網均顯示仍開放插班生申請。



多間名校今年5至7月曾招插班生 包括女拔小學

政府日前公布最新「香港居民多地的估算數字」顯示，去年有14,700人申請俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」作移民用途，較2020年急增4成，更創下22年新高。翻查全港多間名校、直資中小學網頁，大部份學校均有招收中二至中五或小二至小五插班生，包括拔萃女小學、民生書院小學、聖若瑟小學、聖保羅男女中學、拔萃女書院及香港真光書院等，該些學校大多在5月至7月有招插班生，現已完成招生程序。

英華書院去年首誕DSE狀元 中二至中五插班生現仍可申請

不過，部份昔日屬於「爭崩頭」、「一位難求」的學校，至現時8月仍然開放招收插班生，有學校甚至表明將全年招生。其中，去年首誕狀元的英華書院網站顯示，其中二至中五插班生現時仍然開放申請；將軍澳直資中學啟思中學網站亦顯示，歡迎學生於新學年年初、以及於學年中的特別轉校插班申請，入讀中二至中五級。

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聖保羅小學正招插班生 聖方濟各英文小學等全年招小二至小五生

多間知名小學亦開放申請，香港培正小學校網顯示，雖然2022至23年度小二至小五入學申請及面試已完成，但如家長仍有興趣為子弟申請入讀該校，仍可親身或電郵提交申請文件；聖保羅書院小學校網亦稱現正接受插班生入學申請；聖方濟各英文小學、聖嘉勒小學、聖瑪加利男女英文小學更在插班生需知中，更提到小學全年開放小二至小五插班生申請。

幼稚園遇寒冬 調查指平均每校流失16名半日班學生

幼稚園情況更加惡劣，據教聯會今年5月進行調查，指235間受訪幼稚園中，平均每間學校流失16名半日班學生、9名全日班學生及19名學前班學生，佔全校人數13%至27%。調查更稱逾7成幼稚園稱出現財政困難，1成幼稚園更稱明年或後年有可能停辦，有至少20間幼稚園表明今年9月將停辦。