校園天地｜十校聯袂合辦舉辦閱讀報告大賽　為學生築構舞台

疫情即將延續到第四個學年，基於停課和防疫等原因，學生近年參加比賽與表演的機會銳減。明愛馬鞍山中學為了讓學生在疫情下仍有展現寫作才華，分享讀書心得的機會，早前聯同另外九間友校的圖書館或中文科聯袂發起「品書會友聯校閱讀報告大賽2022」，鼓勵各校同學投稿切磋。（內容由明愛馬鞍山中學提供）



與明愛馬鞍山中學共同發起比賽的友校包括：九龍塘學校（中學部）、聖傑靈女子中學、新界西貢坑口區鄭植之中學、福建中學（小西灣）、五邑司徒浩中學、曾璧山（崇蘭）中學、順德聯誼總會鄭裕彤中學、萬鈞匯知中學、香港道教聯合會圓玄學院第三中學，統統都是有心推動閱讀風氣的學校。比賽分初級組和高級組，各設冠、亞、季、傑出獎和優異獎。各校先進行初賽，然後推薦三名初中和三名高中的同學進入決賽，一分高下。大會邀得多位大學老師加持，包括張宇傑博士（曼徹斯特大學）、鍾明慧博士（香港大學）、邵棟博士（香港都會大學）、何韻詩博士（港大附屬學院）和余龍傑先生（香港浸會大學）。幾位學者向來有心推動普及教育，與大會一拍即合，肩負起評審重任。

同學反應熱烈，在短短兩個月之間，大會已收到二百多份閱讀報告。經過一個月的細心評選，得獎名單才正式出爐：初級組冠軍是明愛馬鞍山中學的劉心怡，亞軍由新界西貢坑口區鄭植之中學的陳樂衡和聖傑靈女子中學的李心晴共同奪得，季軍是香港道教聯合會圓玄學院第三中學的陳紀彤。至於高級組，冠、亞軍均來自福建中學（小西灣），分別為麥子傑和陳星璇，季軍是聖傑靈女子中學蔡睿愉。如果連同優異獎和傑出獎計算，大贏家是聖傑靈女子中學，共獲得十個獎項。

評審對同學的作品讚不絕口，主評審張宇傑博士逐一點評得獎學生，例如他表揚高級組冠軍麥同學「行文大抵清通明快，頗有議論縱橫的格局，不僅從中西文化不同，討論到父母子女相處之道，更點出孝順的重要。」而初級組冠軍劉同學則「下筆工穩，分析細膩，更能觸類旁通。」鍾明慧博士認為整體參賽同學的表現不俗：「比賽水平頗高，同學並非只把書本內容撮要成文，真正做到層層深入，引導讀者認識內容核心。不少同學文采斐然，評論客觀，令我眼前一亮。」邵棟博士亦說：「同學們佳作連連，或長於思辨，或精於煉句，精彩紛呈。開卷有益，期待讀書精神永續。」而何韻詩博士讚揚大賽的主辦單位：「各校同心協力合辦，校長、老師和同學鼎力支持，最終衝破疫情陰霾，順利舉辦，推廣閱讀風氣，意義重大。」

得知自己的作品受到認同，同學們喜出望外。初級組冠軍劉心怡同學表示：「得獎既驚喜又意外，我寫的過程很開心投入，停不下來，但我並不是為了獎項而寫，得到冠軍實在興奮萬分。」高級組冠軍麥子傑亦分享了得獎感受和閱讀心得：「十分榮幸得到高中組冠軍。我從《親愛的安德烈》體會到親子間應坦誠相對，只要放下那自矜自傲的心，多與父母閒聊日常生活的各種趣事，自然能改善親子關係。希望大家能夠從中體悟親子相處之道，勿忘親恩。」初級組亞軍李心晴則感謝十校合辦這次的比賽，亦認為比賽令她滿有得著：「感謝舉辦比賽的各校老師，在過程中，我發現自己寫文章的技巧漸見熟練，相信以後再參與類似的賽事，我可以運用這次的得著，寫得更好。」有所得著的亦包括初級組季軍陳紀彤同學：「感謝大會對我的認可﹗因為喜歡閱讀，所以我在特別假期讀了《巴菲特給兒女的一生忠告》，深入了解巴菲特獨特的教育理念和方法，受益匪淺。」得到傑出獎的黃諾琳則強調比賽的結果叫她鼓舞：「很榮幸在聯校閱讀大賽中獲得傑出獎，感謝老師的推薦和組織，給了我很大的鼓舞。我會繼續努力，刻苦學習，向前奮進。」

發起人之一的明愛馬鞍山中學李子謙博士表示：「在疫情期間舉辦這種聯校比賽理應並不容易，但念頭出現不到一天，我們已經訂好比賽章則，請好評判，得到各校校長支持，大家的熱情真的讓人動容。」聖傑靈女子中學的梁美瑩老師亦言：「感謝友校同工不計付出，齊心打造跨校橋樑，讓學生隔空品書會友，亦感謝投稿的同學握緊了這個良機，大家都是贏家。」曾璧山（崇蘭）中學的陳禮芝老師亦指：「我很高興能與九所中學合辦閱讀報告比賽，讓學生在疫情期間與友校同學分享閱讀心得。我喜見同學樂於閱讀，並在比賽中獲得表揚，提升自信。」福建中學（小西灣）的馮雅怡老師分享說：「當我們得知小福的學生包辦高級組的冠亞軍之後，全校都很鼓舞！感激這次的十校聯辦，讓熱愛閱讀和寫作的同學得到認同和鼓勵。」

九龍塘學校（中學部）林雪清老師認為比賽饒具意義：「在疫情期間，學生少了很多戶外活動的機會，卻多了平靜的閲讀時間。學生閲讀後有所反思，藉著比賽，大家多了一個空間抒發情感。」萬鈞匯知中學的吳志榮老師也指：「比賽把閱讀活動由「獨樂」提升到「眾樂」的層次。祈求疫情早日完結，能親身到各友校交流。 」

得獎名單：

高級組

冠軍 福建中學（小西灣）中五級 麥子傑

亞軍 福建中學（小西灣）中四級 陳星璇

季軍 聖傑靈女子中學 中五級 蔡睿愉

傑出獎 曾璧山(崇蘭)中學 中五級 黃諾琳、聖傑靈女子中學 中四級 王懿

初級組

冠軍 明愛馬鞍山中學 中一級 劉心怡

亞軍 鄭植之中學 中三級 陳樂衡、聖傑靈女子中學 中二級 李心晴

季軍 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 中二級 陳紀彤

傑出獎 聖傑靈女子中學 中一級 梁梓嵐、曾璧山(崇蘭)中學 中三級 蔡泳童

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（內容由明愛馬鞍山中學提供）

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