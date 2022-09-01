開學｜疫情嚴峻　小學開學禮要睇直播　學生桌子上置膠板

新學年今日（1日）開始，全港學校於新學年將維持半天面授課堂。位於油塘的福建中學附屬學校，今早陸續有小學生返校。有小學生說，即使要早起床亦不介意，「真係好興奮！可以見番啲同學仔！」亦有家長表示，為子女做快測早已「熟能生巧」，約五分鐘內已可完成。該校的校長透露，今早有1至2名學生忘記做快測，之後補做後，已可如常上課。



+ 12

開學禮要睇直播

今日是開學首日，校方採取了一系列的防疫措施，包括進校前檢測快測結果，同時亦要量度體溫、使用酒精搓手液等。

基於防疫考慮，開學禮只安排部份人參與，大部份學生均在課室上觀看直播。而在課堂上，每位學生的桌子上設置膠板。

小六生嘆未能與朋友午膳

就讀六年級的鄭同學坦言，因可再與同學相見，故即使要早起床亦不介意，「真係好興奮！可以見番啲同學仔！」

對於現時只能上半日課，鄭同學形容「有少少唔開心」，因不能與朋友一起邊聊天邊午膳，但明白要「安全第一」，又稱現已習慣每日上課要先快測，「慣晒啦，宜家日日都要做。」

他又指，有不少同學已移民或出國讀書，令他十分牽掛，「舊時（班上）有24人，今日得19人。」

減體操課感失望

六年級生曾小朋友亦指，很期待今日開學。雖然他有參加體操班，但受疫情影響及半天上課，故體操課要被減堂，故他坦言很失望，希望日後可恢復全日面授，會有更多時間學習。

家長指做快測已「熟能生巧」

根據現有要求，全體教職員及學生每日回校前要做快測，檢測陰性才可回校。家長曾太表示，過去已持續做快測多月，故已「熟能生巧」，約五分鐘內已可完成。

另一家長李女士亦說，快測所需時間不多，女兒亦可自行快測，故過程十分順利，她亦早已習慣。

一至兩名學生忘記做快測

校長徐區懿華表示，對疫情「有啲擔心」，但會努力爭取不停課，故會採取一系列防疫措施，當學生在上學途中不適，亦會被即時帶到隔離室 。

徐區懿華說，今早有1至2名學生沒有做快測，「唔記得咗，趕住返學、遲起身。」及後補做後，已可如常上課。

有教師持黃碼

此外，教育局早前要求學校鼓勵學生和教職員，提早於30日起進行快測。徐區懿華表示，約有9成家長均有上載快測證明，亦有3至4位小一學生因染疫而未能上學。此外，校方亦有一名教師持黃碼返校。

校方推出全新的「孝道」主題課程，今日安排約60位學生家長家長回校，參加新設的「開學孝道禮」，讓學生及家長一同參與，包括為父母剪指甲、揼骨及奉茶，而全年活動亦有齊讀孝經、懷孕體驗周，學生要一連3日「扮大肚」，希望可明白母親懷孕的辛勞。