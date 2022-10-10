國文化研究院推出「我們的故宮」教材　盼將故宮文化帶入校園

北京故宮博物院與中國文化研究院宣布合作推出「我們的故宮」學與教資料源項目，供中小學免費使用。中國文化研究院院長邱逸希望能透過此項目推廣故宮文化至校園，讓學生從認識理解，到喜愛欣賞，繼而主動承傳文化。



「我們的故宮」系列教材包括，專題展板、大掛圖、影片、動畫、工作紙、網上學習平台等，打通中史、常識、視藝、公民等多個科目。中國文化研究院總編輯陳愛娟表示，中小學教材將各設8個專題展板，圍繞故宮的「四美」——建築美、生活美、藝術美、人物美，配合8個簡報供教師教學。

小學教材主要讓學生認識故宮，中學教材則是深入了解認識故宮歷史以及文化。她表示，專題展板上設有多個二維碼供學生掃瞄延伸學習。

+ 4

邱逸表示，現時網上資源已有30至40條短片讓學生作延伸學習，更設「故宮100題」學習平台提供香港故宮博物館的基本資訊，以及故宮博物院的基本知識，讓學生在前往香港故宮博物館前先認識故宮文化。

他指現時已有7萬至8萬名學生在此平台報名，另外暫時亦有6至7個教學團體表示對教材有興趣，全套教材將陸續推出，其後會作更大規模推廣，期望能透過此計劃，培養大眾對中國歷史文化的興趣，加強國家情懷和文化自信。

為配合教材，中國文化研究院亦邀請了不同範疇的專家舉行文化講座作為教師培訓，讓教師更深入認識故宮文化。

▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼

