升中派位｜全港113間英中名單！整合自行分配學額數目、收生準則

【英文中學／EMI】2023/24學年升中自行分配學位將於2023年1月3日至17日接受申請，家長可為子女不受校網限制申請最多2間學校，學校將撥30%學額自行收生。現時各間中學已上載申請表格至校網，並公布收生要求。為方便各位家長及學生尋找心儀學校的資料，「01教育」為大家整合全港英中的自行分配學額數目、收生準則及面試日期等資料。



皇仁書院是港島區的傳統名校之一。（林澤鋒攝／資料圖片）

香港島英中名單 ▼ ▼ ▼

香港島共有22間英中，分布中西區（7間）、南區（1間）、灣仔區（7間）及東區（7間），其中有多間屬傳統名校，例如英皇書院、皇仁書院等。

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喇沙書院是位於九龍城區的傳統名校之一。（資料圖片）

九龍英中名單 ▼ ▼ ▼

九龍共有34間英中，分布油尖旺（6間）、深水埗（5間）、九龍城（11間）、黃大仙（5間）及觀塘區（7間）。九龍亦有多間傳統名校，包括喇沙書院、九龍華仁書院等。

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沙田蘇浙公學是沙田區內傳統英文中學。（資料圖片）

新界東英中名單 ▼ ▼ ▼

新界東共有28間英中，分布沙田區（13間）、大埔區（5間）、北區（6間）及西貢區（4間）。當中較為人認識的，包括沙田蘇浙公學、田家炳中學、及迦密柏雨中學等。

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聖公會林護紀念中學位於葵青區，於2022年中學文憑試（DSE）誕生其學校首名文憑試狀元。（Google Maps截圖）

新界西英中名單 ▼ ▼ ▼

新界西共有29間英中，分布葵青區（9間）、荃灣區（4間）、屯門區（7間）及元朗區（9間）。當中包括在2022年中學文憑試（DSE）誕生其學校首名文憑試狀元的聖公會林護紀念中學及新界鄉議局元朗區中學。

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