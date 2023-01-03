升中派位｜家長憂電子報名易錯寧願排隊　移民潮下皇仁競爭仍激烈

2023/24學年升中自行分配學位由今日（3日）起開始報名，家長可為子女不受校網限制最多可申請2間學校，學校將撥30%學額自行收生。今早在名校皇仁書院門口，不斷有家長出入為子女報名，雖然教育局今年起分階段推行小一及中一入學派位電子化，不少家長擔心不熟悉電子平台操作而錯失申請良機，認為線下交表更有效率。

在香港移民潮下，家長普遍認為申請Band 1中學仍然面臨激烈競爭。



家長普遍認為電子平台不便

《香港01》記者上午10時左右來到位於港島的皇仁書院，門內有數名家長在進行報名程序，偶爾有家長出入。多名家長均表示，儘管已推出電子報名平台，但寧願實體報名。例如家長黃先生今年為孩子報名英皇書院與皇仁書院，不是很熟悉網上提交的流程，首年推行電子化派位，效率未必很快。黃先生認為，移民潮下香港仍有許多精英小朋友，孩子升學壓力不減。

家長夏先生則表示，曾有老師提醒除非十分熟悉電腦操作，否則一旦填錯表格就會錯過寶貴機會。夏先生每月為孩子花費6,000至7,000元學習游泳、打鼓等興趣班，豐富其課餘生活和人生經歷。

名校競爭仍然激烈

梁先生只報名了皇仁書院，並很有信心孩子可以順利入讀。他透露，為孩子報名中英數補習班提升成績，每月花費逾5,000元，認為「升學（Band1學校）競爭都仲係好激烈」。

陳太住在附近，10時半左右帶著兒子一同來報名，兒子本身就讀於九龍城區的小學，亦報名當區名校喇沙書院，但兒子喜歡皇仁書院，因此前來報名。陳太透露，每個月花費2,000至3000元為兒子報中英數補習班等。