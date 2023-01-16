保良局陳守仁小學6000萬建新運動大樓　全天候泳池教浮潛、直立板

直資保良局陳守仁小學於今日（16日）進行開幕典禮，慶祝陳亨利運動綜合大樓落成啟用。運動大樓設有多項運動設施，將為學生帶來更豐富的校本特色體育課程。出席開幕禮的嘉賓包括教育局長蔡若蓮、保良局主席陳正欣博士、捐款人保良局前主席陳亨利博士及油尖旺區民政事務專員余健強。



▼▼▼保良局陳守仁小學新運動大樓設施▼▼▼

+ 4

保良局主席兼屬校總監陳正欣博士表示，保良局辦學超過75年，致力培德育才，鼓勵學生多元發展，其中運動一環對青少年發展極有幫助，可以幫助身心健康、培養生活態度並建立團隊合作。

教育局長蔡若蓮在致辭時對新大樓落成表示衷心祝賀，指學校一直提供種校本特色課程，促進學生的德智體群美。她相信新大樓標誌學校設施更加完善，為同學帶來更豐富的學習經歷及多姿多彩的學校生活。

捐款人陳亨利博士則在致辭中提到，他與家人同樣認為青少人的教育十分重要，因為他們是未來的棟樑，自己在籌辦陳守仁小學時亦有參與相關事務。他亦感謝為大樓設計和建設出心出力的每一個人，因為有他們的努力才能使大樓落成。

油麻地保良局陳守仁小學於今日（16日）進行開幕典禮，慶祝陳亨利運動綜合大樓落成啟用，出席開幕禮的嘉賓包括教育局長蔡若蓮（左四）、保良局主席陳正欣博士（左三）、捐款人保良局前主席陳亨利博士（右四）及油尖旺區民政事務專員余健強。（盧勁揚攝）

陳亨利運動綜合大樓的建築費用為6,000萬，其中400萬由陳亨利博士捐出，約227萬由校董、教職員、在讀學生及其家長和校友及其家長籌集，餘款由學校儲備支付。

新大樓共設4層，地下是裝有冷氣的有蓋操場；一樓主要設有全天候泳池，學生可以任何時候在不受天氣影響的情況下參與游泳、浮潛及直立板等課程；二樓則是泳池看台及健身室，學校師生均可使用；三樓以正念教育為主題，設有露天和室內空間，為三年級學生提供正念教育課程，而周校長亦會在此帶領學生觀星。

最後，學校亦以大樓正式開幕為契機，同時進行「Camóesian GO」啟動儀式。該活動響應康樂及文化事務署的學校體育推廣計劃「sportACT美勵計劃」，鼓勵學生參與不同體育運動，促進身心健康及豐富校園生活。