小一統一派位｜世襲生蠶蝕逾1800學額　3名校少一班　附全港名單

【升小派位／小一統一派位／大抽獎】教育局今日（18日）公布小一統一派位各校學額，「01教育」比較各校自行分配和統一派位學額，發現今年有8間小學的統一派位學額被世襲生蠶蝕20個或以上，其中浸信會沙田圍呂明才小學、聖公會油塘基顯小學、葵涌聖公會仁立紀念小學三間學校因此減少相當於一班的統一派位名額。



按現行小一收生制度，每間學校的自行分配學位及統一派位學額各佔一半，但由於學校在自行派位階段必須取錄「世襲生」（例如就讀學生的弟妹），故有機會「蠶食」統一派位學額。

2023年度超過260間學校有「世襲生」蠶食了統一階段學額，亦即在首階段自行收生已「超收」，合計涉逾1,800個學額。而由於另有144間學校於自行分配學位階段未收齊學生，令暫定統一派位學額合計較自行分配學位多出逾1,300個。

港島區



其中港島區12校網的軒尼詩道官立小學（銅鑼灣），統一派位由原定的63個，減至暫定僅約52學額，估計約11學額被佔用。

九龍區



九龍區方面，名牌校網41校網中多間小學均有不少統一派位學額被「世襲生」佔用，包括喇沙小學估算有11個學位被佔用、拔萃小學6個學位已被佔用。至於48校網的聖公會油塘基顯小學更有多達31個學位被「世襲生」佔用，以該校每班30人計算，相當於一班學生人數。

新界西



新界西小學方面，葵青區名校聖公會仁立紀念小學統一派位階段估算少了28個學額，即相當於該校一班小一，荃灣官立小學亦少了15個名額。

屯門、元朗及天水圍的學校「世襲生」佔位情況亦甚普遍，包括元朗商會小學、順德聯誼總會伍冕端小學等均有較多學額被佔用。

新界東



91校網的浸信會沙田圍呂明才小學「世襲生」佔位多達34個，為全港最多。同校網培基小學亦有16個統一派位名額被佔用。

離島



教育局於今日（18日）起將向家長寄出選校通知書。今年起教育局將小一派位申請電子化，家長可選擇於1月30日至2月5日透過「小一入學電子平台」網上交表（開設帳戶攻略連結），或於2月4日至5日指定時間，親身前往統一派位中心遞交紙本表格。派位結果將於6月7日至8日透過郵遞或電話短訊（SMS）公布。

教育局首推網上填表 一文看清申請步驟及須知 附教學

家長只要在「智方便」啟動其「小一派位電子平台」或「中一派位電子平台」帳戶，並以具備數碼簽署功能的「智方便+」綁定帳戶，便可在「智方便」中遞交申請及上載所有有關文件。（馬煒傑攝）

今年共有43,755名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有21,724名兒童獲派此類學位，成功率為49.6%。其餘學生若希望申請入讀官津學校小一，需透過統一派位選校。在統一派位階段，家長可不受校網限制選報最多3間學校，此類學額佔每間學校統一派位學額10%。另家長需按意願於所屬校網內為子女選校，此類學額佔每間學校統一派位學額90%。