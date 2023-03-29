ChatGPT｜社創校園辦教育界研討會　有老師憂AI拉闊學生學習差異

社創校園Evony於昨日（28日）在葵涌天主教慈幼會伍少梅中學舉行一場與ChatGPT相關的教育界研討會。研討會講者之一的中華基督教會譚李麗芬紀念中學盧日高老師就提到，擔心學生會因為語文能力、自學和解難能力及家庭社經地位的分別，而令學習差異變得更大。另外一位講者，余振強紀念中學蔡宗協老師就分享了學校的ChatGPT教學例子，例如讓高中歷史科學生學習中學文憑試（DSE）的評分方法。



社創校園Evony的ChatGPT教育界研討會共有4名講者，包括亞馬遜雲端運算服務（AWS）香港暨台灣策略方案部高級業務發展經理何居理先生、科技大學創新及創業課程副總監黃岳永教授、余振強紀念中學蔡宗協老師及中華基督教會譚李麗芬紀念中學盧日高老師，並由天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長主持。

社創校園Evony於昨日（28日）在葵涌天主教慈幼會伍少梅中學舉行一場與chatGPT相關的教育界研討會。圖左起為蔡宗協老師、盧日高老師、何居理先生、黃岳永教授及李建文校長。（盧勁揚攝）

曾進行數場教學實驗 憂AI拉闊學生學習差異

盧日高老師在主講時提到，他曾經進行數場教學實驗，包括讓學生使用繪圖AI設計特定主題的圖像傳意及以Chatbot設計與學科主題相關的桌上遊戲。他曾經要求學生以AI處理公社科資料題，然後由學生批改答案，他發現學生能夠從中學到AI的局限及問題，需要以自己的知識判斷AI提供的答案是否準確。

他又提到AI可能會拉闊學生之間的學習差異。例如現時AI只需要以中文及英文輸入指令，語文能力較好的學生將有優勢；自學和解難能力較好的學生，在AI幫助下亦會學得更多。家庭社經地位方面，他指課堂上曾有同學因為手機型號牌子問題而無法使用人工智能軟件，只能與其他同學共用一部手機學習，擔心學生家庭經濟能力或會影響學生使用AI學習。

AI輔助準備中、英文教材 歷史科學生學DSE評分方法

蔡宗協老師表示，AI可以幫助教師針對學生需要設題，令題目有更多變化，亦可以協助教師設計較複雜的教材節省時間，而教師需負責把關，並按學生能力和需要修改題目。他舉例，以往需時30至45分鐘才完成的教材，在AI幫助下只需要約10分鐘就可以完成。

他亦分享一些學校運用AI的教學例子，例如安排高中歷史科學生不斷調整指令，例如加入字數、分析角度及年份例子等，讓AI提供能滿足文憑試答題要求的答案，協助學生理解公開試評分準則。中文科方面，學生可運用AI找出適用於文章的字詞，以及用於同學之間的互評，以提高互評質素及豐富詞彙；英文科就可以借助AI製作特定主題的閱讀、聆聽的教材，讓學生不同練習中重複接觸相同或類似內容，從而加強記憶。