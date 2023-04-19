國際學校｜疫情致非本地學生流失率升　新界區剩餘學額按年增34%

因應新冠疫情，國際學校部份非本地學生可能跟隨家人返回原居地生活，導致非本地學生流失率或較往常為高。教育局指，在今個學年，本港54間國際學校共取錄40,626名學生，學生人數佔整體學額87.8%，比前一個學年跌約2個百分點，以分區計，新界區的國際學校剩餘學額有逾1700個，按年升34%。



教育局指，正在進行新一輪中小學國際學校學位供應情況的顧問研究，並會推算至二○二八／二九學年的國際學校學位供應情況，該局會配合「搶企業」、「搶人才」政策，繼續密切留意國際學校學位供求，在考慮國際學校可持續發展的同時，也會顧及本地學校供求情況。



本港現有54間國際學校、包括一所特殊學校，教育局今日（19日）回覆立法會議員林健鋒提問時稱，在2022／23學年，除卻特殊學校外，國際學校共提供46 253個學額，取錄40 626名學生，學生人數佔整體學額87.8%。有關數字顯示，學生人數佔整體學額比2021／22學年約9成微跌2個百分點，而根據分區，今個學年港島區的國際學校有2806個剩餘學額、九龍區有1113個，新界區則有1708，按年分別增加17.6%、19.4%及34%。

教育局指正在進行新一輪中小學國際學校學位供應情況的顧問研究，並會推算至二○二八／二九學年的國際學校學位供應情況。（資料圖片）

教育局指，因應疫情，部份非本地學生可能跟隨家人返回原居地生活，導致非本地學生流失率或較往常為高，但疫情期間國際學校的整體學生人數保持平穩，本地學生的比例雖稍有增加，但非本地學生仍佔國際學校整體學生人數接近七成（65.9%），遠多於本地學生（34.1%）。

教育局解釋，取錄非本地學生比例的要求只適用於英基學校協會營辦的國際學校及自二○○七年開始因獲分配校舍或土地而與教育局簽訂服務合約的國際學校的新校舍，而教育局自二○○九年起把比例提高至70%。

在過去數年疫情期間，國際學校業界、相關領事和商會均曾向政府表示，因面對經營困難而希望增加彈性錄取非本地生。教育局知悉其處境，但同時亦指出國際學校須提供學額以滿足在港居住的非本地家庭的需求，在疫情減退後仍能提供足夠學額予非本地學生，至為重要。

教育局指，隨着香港全面復常並積極引入更多外來投資及人才，預計國際學校將逐漸增加取錄非本地學生。該局每隔數年便會就香港的中小學國際學校學位供應情況進行一次顧問研究，目前正在進行新一輪的問研究，並會推算至二○2028／29學年的國際學校學位供應情況，該局會配合《2022年施政報告》「搶企業」、「搶人才」政策，繼續密切留意國際學校學位的供求。