殺校｜孔教學院大成小學校長：3年內轉私校　現有學生享學費減免

本港今年有五間資助小學統一派位收生人數不足16人未能達「開班線」，獲派「0班」面臨殺校。其中位於黃大仙的孔教學院大成小學，今晨（8日）有家長透露該校擬於下學年（23/24年度）以私營方式開辦小一，校長袁潘淑嫻下午公布，學校已向教育局申請，來年營辦「私家班」，並與一班有心人士及機構合作，於3年內轉型為「非牟利」私立學校。

今年已於自行階段報讀本校及於來年9月在自行階段報讀本校的學生，他們可在本校成功轉型私立學校後，享有6年學費減免，以答謝家長及學生。



▼5月8日 孔教學院大成小學收生不足面臨殺校▼



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袁潘淑嫻今日下午交代一直未有向外公布校方最後定案的原因，指希望待接獲教育局確實回覆後才公布消息，惟至今校方仍未收到教育局回覆。對於接獲教育局通知小一不獲資助，校方深感詫異及驚訝，認為教育局單看自行收生及統一派位電腦抽籤結果後的數字，而忽略各校的努力及付出、各學生學習成果及其增值，政策的執行方式確實有待商榷。

袁潘淑嫻指，該校是香港香港唯一以弘揚中國傳統孔儒文化為己任的小學，故不想因是次教育局的決定，而令孔儒思想不能再繼續弘揚。該校已向教育局申請，來年營辦「私家班」，並計劃與一班有心人士及機構合作，於3年內轉型為「非牟利」私立學校。今年已於自行階段報讀本校及於來年9月在自行階段報讀本校的學生，他們可在本校成功轉型私立學校後，享有6年學費減免，以答謝家長及學生。

轉型後，大成小學將會仿效外國私立學校，學生於上午上課，下午時段作體育及藝術訓練，全面發展學生不同潛能，給予家長及學生非傳統的另類選擇。

袁潘淑嫻證實，學校已向教育局申請，來年營辦「私家班」。（陳葆琳攝）

另外，該校計劃興建體育藝術大樓，禮堂、陶藝室、繪畫室、室內泳池、 羽毛球場、籃球場、網球場、哥爾夫球練習場等，並已經與不同體育總會洽談合作，學生提供一系列具系統性的訓練。

孔教學院大成小學為孔教中學的前身，由孔教學院院長陳煥章於1931年成立。大成中學在1994年遷校，中學部各課室撥歸小學部使用。全校一至六年級設立儒家德育課，教導學生認識孔孟思想及哲理。現任校長袁潘淑嫻曾於國際學校任教及擔任直資學校校長。