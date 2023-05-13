收生寒冬｜中小幼未雨籌謀　北上參展吸跨境生　約500家庭入場

本港適齡人口下跌，中小幼陷入縮班殺校危機，有學校及早部署應對，北上參展宣傳吸納跨境生。第十屆「深港教育展」今日（13日）於深圳舉行，共500個家庭預約入場，有參展的幼稚園校長表示，受疫情及出生率下降，收生人數大跌超過五成，擔心有有機會捱不住結業。有中學即使「收爆生」，亦落力推廣，希望未雨籌謀，延續優勢。



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幼稚園收生人數跌逾五成 憂步入結業危機

第十屆「深港教育展」今日在深圳香格里拉酒店舉辦，共有12間香港學校和教育機構參展，包括中、小學及幼稚園，旨在宣傳推廣學校，吸納跨境學生入讀。現場有教育機構代辦香港簽證，不少家長帶同子女參觀。

天水圍英揚樂兒中英文幼稚園校長陳綺華表示，自首屆教育展起已參展，旨在向內地家長宣傳學校的辦學宗旨、教育模式等，目標招收跨境學童。她說，其校著重幼童語言能力發展，每日有固定英語課，每周亦有一節日語課。

她指，幼稚園接近深港邊境，惟受到疫情及出生率下跌影響，近年收生遇到困難，舉例幼兒班由疫情前約30名幼童，跌至目前的10多人，跌幅超過五成。「我睇到係慢慢下滑，一年比一年差。」

英揚樂兒中英文幼稚園校長陳綺華表示，疫情期間收生人數跌幅達五成，擔心會捱不住結業。（歐嘉樂攝）

不過自香港與內地恢復通關後，情況已有所好轉。陳綺華表示，最近每月均有插班生入讀，新學年幼兒班亦已招收10名幼童，認為內地家長較信任香港的教育模式。

至於移民潮方面，陳綺華則表示，僅對港島及九龍區學校影響較大，透露知悉有部份幼稚園考慮今年結業。問到會否擔心其校同樣捱不住，陳綺華指會持積極態度應對，「都有㗎，所以要做多啲宣傳，畀多啲人認識學校。」

五一黃金周 吸跨境生家長來港視察學校

大埔中華基督教會馮梁結紀念中學同樣由首屆參展至今，校長梅浩基表示，學校無收生難題，去年更「收爆生」。他指，學校有跨境生就讀，疫情下悉心照顧他們需要，相信在內地已累積一定名聲，「過去呢幾年我哋學校屬於穩陣。」

疫情「封關」期間，梅浩基特別安排跨境生，到國內的課室一同上網課，並安排「異地同考」，以便他們在疫情後可繼續銜接課程。「始終細路仔成長係一定要同其他人一齊，所以花咗啲心機照顧跨境學生。」

梅浩基表示，今次參展為延續招生優勢，真誠向家長分享教育理念。他透露，自五一黃金周起，不少內地家長沒有預約，便直接到校視察，部份已考慮在新學年插班，估計與跨境生重返本港讀書，以及優才計劃帶動所致。

中華基督教會馮梁結紀念中學校長梅浩基(左)表示，疫情期間因悉心照顧跨境生，已在內地累積一定名聲。（歐嘉樂攝）

參展家庭指內地學生競爭激烈 港學歷有優勢

來自廣州的吳小姐表示，其弟弟擁有香港身份證，目前在內地就讀初三，有意安排弟弟報讀香港的中學。她認為香港學歷具有優勢，加上內地學生競爭激烈，因此今日專程到深圳的教育展了解詳情。被問是否有心儀的學校，她則讚揚參展學校熱情，但需要再作了解。

「深港教育展」過去於深圳會展中心舉辦，策展人紅羽表示，全盛時期有約80間學校和教育機構參展，惟受疫情影響，教育展已停辦三年，今年首度復辦，規模有所縮減，亦移師至香格里拉酒店。今日共有500個家庭預約入場。