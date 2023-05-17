港生閱讀能力排名回升　位列全球第二　新加坡奪冠

每五年一屆的「全球學生閱讀能力進展研究2021」今日出爐，香港在43個參與國家或地區中排名第二，對比上一屆回升一級，連續四屆排名全球前三名，屬於國際上最優等級。排名第一位是新加坡，第三則是俄羅斯。



每五年一屆的「全球學生閱讀能力進展研究2021」今日出爐，香港在43個參與國家或地區中排名第二。（資料圖片）

PIRLS研究由國際教育成就評價協會主辦，每五年一次，旨在評估各參與國家或地區9至10歲第四年級（相等於香港小四年級）學童，使用母語閱讀的能力。新加坡擊敗俄羅斯，位列全球第一，俄羅斯則連跌兩級，屈居第三。香港則回升一級，排名第二位。香港連續四屆排名全球前三名，2011年一度位列榜首。

根據PIRLS 2021研究結果，今屆香港學生的整體閱讀成績為573分，遠高於國際平均分500分。有92%的本港小四學生閱讀水平達至中等國際基準或以上，高於全球平均比率的75%。而成績達到最高基準等級，即達優秀國際基準的閱讀尖子或以上水平的有21%，比2016年上升3%，而全球平均只有7%的學生達到該水平。

研究結果又顯示，香港小四學生在閱讀「資訊類文章」的表現，較閱讀「文藝類文章」的表現為佳，而學生在兩種文類的閱讀表現均較2016年進步。

另外，相對於其他國家或地區，香港家庭的社經地位，對學生閱讀表現的影響並不顯著。而香港是全球少數沒有受疫情影響而退步的地區之一。

教育局表示，過去數年，香港學校的面授課堂因2019年疫情而間歇性暫停，學校靈活有效運用不同模式，充分利用政府所提供的配套及資源，支援學生持續在家閱讀和學習，達致「停課不停學」，有助香港學生保持優秀閱讀能力。