小一派位揭盅 　家長稱叩門位減競爭大　仍搏心儀校：唔得係天意

小一「統一派位」今日（7日）放榜，不滿意派位結果的家長可到心儀學校叩門。油蔴地天主教小學今早陸續有家長到校叩門，有家長表示，今年叩門位減少，預計成功機會減低，但仍選擇一試，「得嘅係更加好，唔得係天意。」



校長余佩琴表示，今年派位滿意度高，適齡學生又減少，加上移民潮尚有餘波，學生讀完幼稚園便離開香港，預料今年叩門的人數不會多，以其學校為例，初步估計申請人數由去年200人，減至今年50至60人，即使今年叩門位減少，家長和學生仍有一定機會。



小一「統一派位」今日（7日）放榜，不滿意結果的家長可選擇「叩門」。（張浩維攝）

地區名校油蔴地天主教小學，早上九時開放予家長遞交候補位申請表。專程叩門的家長李先生表示，疫情期間居於深圳，兒子本身經跨境校網獲派第一志願大埔區的學校，通關後搬到黃大仙，毋須再以跨區形式上學，故想為兒子爭取入讀心儀的油天，更打算幫大兒子報名申請該校「插班生」。

今年資助學校小一叩門位每班一律減少一個，李先生表示，不太擔心競爭大，兒子幼稚園成績表現理想，對他有信心。

家長胡先生表示，兒子本身已獲直資天水圍李宗德小學錄取，但仍屬意傳統名校的油蔴地天主教小學，所以前來一試。對於今年叩門位減少，他表示不感到特別大壓力，「得嘅係更加好，唔得係天意，盡家長能力去做。」他認為，減叩門位令成功機會減少，但能幫助部分學校收生，社會亦要接受。

家長黃先生的小朋友於「自行分配學位階段」獲派第一志願、位於荃灣的學校，他稱跨區再到油天叩門，以爭取入讀一間更好的學校。他表示，對本來獲派的學校感到滿意，即使叩門位減少，亦不感到太擔心，「試到，ok，咁咪試下囉，順其自然。」

余佩琴指今年9成學生獲派第一志願，滿意度高的情況下，適齡學生又減少，初步估計由去年收約200份表格大減至50至60份。（張浩維攝）

油蔴地天主教小學校長余佩琴表示，學校叩門位由15個減至10個，連同未有到校註冊的學生，預計共有15個名額左右，但一般都不會用盡名額。她以去年為例，只取收兩個候補學生。余佩琴又指，今年派位滿意率高，加上適齡學生減少，移民潮尚有餘波預料，有部分家庭待小朋友讀完幼稚園後會舉家移民，今年叩門的人數不會多，以其校為例，初步估計由去年收取200份申請表格，今年大減至50至60份。