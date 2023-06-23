教育局推初中人工智能課程單元　引導學生善用兼教防範風

為配合政府近年推動STEAM教育，教育局早前推出「初中人工智能課程單元」供全港中學採用，培養學生從小學習創新科技的興趣及能力，期望於2023/24學年落實。課程單元建基於賽馬會慈善信託基金捐助的「中大賽馬會『 智 』為未來計劃」的成果，由中大工程學院及教育學院改編而成。



+ 1

「初中人工智能課程單元」共設18個單元，劃分為3個程度，主要涵蓋人工智能基礎及倫理、計算機視覺、虛擬現實、未來的工作，以及人工智能的社會影響等知識及活動。學校需於科技教育學習領域「資訊和通訊科技」範疇中，安排約10至14小時教授單元內容。此外，教育局於本學年起舉辦相關的教師培訓課程，加強教師的教學及評核策略。

左起路德會協同中學助理校長及「中大賽馬會『 智 』為未來計劃」參與學校負責人鍾富源、教育局課程支援分部科技教育組總課程發展主任連庭傑、中大機械與自動化工程學系研究教授及「中大賽馬會『 智 』為未來計劃」首席負責人任揚。（翁曼琛攝）

教育局課程支援分部科技教育組總課程發展主任連庭傑表示，與一般的人工智能課程不同，課程單元特別著重人工智能的倫理、風險及對社會的影響，引導學生善用人工智能解決問題。他續指，局方每年會通過問卷調查、校訪及教師工作坊等了解課程實施情況，教師亦能運用進展性評估檢視學生的學習進度。

路德會協同中學助理校長及「中大賽馬會『 智 』為未來計劃」參與學校負責人鍾富源表示，曾試行課程的170多間中學均給予正面評價，包括讓學生學習善用人工智能及協助發展成「智慧校園」。中大機械與自動化工程學系研究教授及「中大賽馬會『 智 』為未來計劃」首席負責人任揚提到，由於各校學生的學習進度有所不同，因而學校可按需要揀選課題教授及調節教學方法。