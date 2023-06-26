蔡若蓮否認推教育資源套反映教師質素有問題：提醒注意言行舉止

教月育局推出《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，列舉教師須注意的行為。教育局局長蔡若蓮接受電台專訪否認反映教師質素有問題，反而是希望指引提醒教師注意言行舉止，以符合社會期望。



另外，她表示可提早達成九成小學實施小班教學的目標，餘下一成則因部份區份學生人口多，不宜推行。



蔡若蓮否認推出《教師專業價值觀和操守》反映教師質素有問題，反而是希望指引提醒教師注意言行舉止。（林靄怡攝/資料圖片）

蔡若蓮：無傷大雅行為可能無意中傷了學生

教育局早前推出《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，列舉教師須注意的行為。教育局局長蔡若蓮接受電台專訪時解釋，社會對教師有較高期望，希望指引提醒教師注意言行舉止，否認反映教師質素有問題。她又指一些行為讓人覺得無傷大雅，但可能無意中已經傷害了學生。

九成公營小學小班教學目標提早達成

另外，隨適齡人口下跌，多間學校面臨收生不足的問題，教育局於去年《施政報告》提出，在2024/25學年逾九成公營小學推行小班教學的目標，蔡若蓮指可提早完成九成小學實施小班教學的目標，但不能勉強推行百分百小班教學，因部分地區的學生人數較多或需額外加開班別或臨時學校，影響學界穩定性。至於有意見指禁止中學以「留班位」收叩門生，蔡若蓮表示一直有呼籲中學專位專用，如果中學減「叩門位」對學界有幫助，教育局會持開放態度。

蔡若蓮亦提到學校提供國安教育是應有責任，學校按照國民教育活動規劃年曆，在《香港國安法》頒布三周年舉辦特別活動，是善用時節，讓同學感受氣氛，但並無規定特定日子要倏甚麼。而對於教育局最近更新指引要求學校進行採購時在文件加入「國安」條款，蔡若蓮解釋是參考了其他界別的做法，為學校提供更清晰指引，學界亦有正面評價。