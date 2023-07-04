耀中CUGO服務　助學生走上康莊大道

今個學年，香港耀中國際學校（下稱耀中）的十三年級學生早於畢業前，便獲世界各地知名大學取錄，包括英國劍橋大學、倫敦政治經濟學院及香港大學等。他們能順利在本地和負笈海外升學，耀中的職業及升學輔導辦公室（Careers and University Guidance Office，下稱CUGO）扮演重要角色，在學生九年級開始便輔助他們做好學業和生涯規劃，指引學子走上康莊大道。



耀中畢業生獲多間知名大學取錄

香港耀中國際學校為6個月至18歲的學生提供一條龍教育，是區內數一數二的學校，盛產多位傑出校友，如香港女子劍擊重劍代表朱嘉望。今個學年，中學部的十三年級學生成績優秀，早於畢業前就獲得多間國際知名大學取錄通知，包括英國的劍橋大學、倫敦國王學院和倫敦政治經濟學院；澳洲的墨爾本大學和悉尼大學；加拿大的多倫多大學和美屬哥倫比亞大學；美國的波士頓大學和密歇根大學；香港的香港大學、香港中文大學和香港科技大學。

耀中的課程鼓勵學生發掘自己多方面的興趣，再配合升學輔導團隊的指導，助學生計劃未來，實踐抱負。

CUGO為學生提供職業定向和學業輔導

耀中學生成績出眾，除了靠他們本身的努力外，亦有賴校方提供的升學及職業指導。耀中的CUGO為學生提供職業定向和學業方面的輔導服務，讓他們及早了解自己的興趣，繼而訂立目標，為未來方向和學業努力，做好生涯規劃。

CUGO擁有25位輔導員，他們兼備多個地區大學的專業知識，以及總共超過數十年的大學招生和指導諮詢經驗，造就耀中的大學錄取率長年高企，每年都有無數學生獲全球頂尖大學錄取。耀中耀華教育網絡的職業及升學輔導區域主管Nick Strong透露：「我們有很多大學研究工具和指導課程，能夠幫助學生探索和了解自己的喜好、目標和方向。」

九年級提供學術規劃 十二年級分配CUGO輔導員

耀中自學生九年級起便提供學術規劃，職業及升學顧問關柏麟博士解釋道：「九年級學生要選擇IGCSE科目，故此是他們學習旅程中一個重要階段。我們會與學生討論，確保他們對IGCSE和IB的選科符合他們的職業抱負。」學生十二年級時，校方更為每位學生分配一位CUGO輔導員，關博士補充：「他們學習如何選擇大學，建立個人履歷，善用暑假學習新技能，發掘學術興趣，獲取相關工作經驗等。」然而，校方一向鼓勵所有年級的中學生跟CUGO輔導員會面，及早確定自我興趣、學術和就業發展。

耀中自學生九年級起便提供學術規劃，學生十二年級時更會獲分配一位CUGO輔導員。

輔導員把握每個細節 助學生順利入讀心儀大學

輔導員先引導學生了解個人興趣，繼而幫助他們徹底了解不同大學的規模、位置、研究專長、課程內容和評估方法，再採取合適的策略幫助學生增加入讀頂尖大學的機會，Nick Strong直言所有細節都很重要：「例如我們會建議學生最佳提交申請的時間。在年初估計將會取得優異成績的學生應盡早申請，反之那些需要額外時間來提升成績的，應在稍後時間才申請。」

耀中跟大學關係密切 手握最新入學資訊

作為香港知名院校，耀中每年都會舉辦大學博覽，吸引多達90所大學參加，更有超過150位來自世界各地的大學代表和學者到訪，讓學生和家長跟他們有面對面的交流機會。此外，CUGO跟眾多大學的關係密切，能取得最新和最準確的大學招生訊息，關博士坦言：「這樣使我們能夠得到許多熱門大學的最新招生和學生招募趨勢的資訊，從而使我們能夠相應調整學生報讀大學策略。」

耀中今年特別舉辦「職業發展日」，邀請校友及家長與學生分享各行業最新資訊，助學生規劃職業發展路向。

如欲了解更多，請即瀏覽：https://www.ycis-hk.com/

（資料及相片由客戶提供）