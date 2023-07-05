升中派位｜23/24學年起中一「叩門位」減半至每班一個　試行三年

【中一派位／叩門／統一派位】升中派位結果將於下周二（11日）放榜，教育局今日（5日）向學校發出通告，由新學年（2023/24學年）起，中一每班重讀生名額，由以往兩個減至一個，新安排將會試行三年，將導致放榜後「叩門位」減少一半。



津貼中學議會主席李伊瑩表示，議會一直提倡兩個重讀生名額「專位專用」，雖然新安排並非最理想，但相信仍有助紓緩「音樂椅」效應，穩定學界收生。



▼2022年7月26日 升中派位結果出爐▼



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現時公營中學中一級每班有兩個重讀生名額，一般在沒有學生留班時，學校會用以取錄叩門學生。教育局今日向學校發通告指，一直鼓勵學校盡量按政策原意使用，經審慎考慮及聽取持分者的意見後，教育局決定由新學年起，中一級每班最多只可使用一個重讀生名額取錄「叩門生」，以助維持中學界別的穩定性，有關安排將試行三個學年。

教育局表示，在9月點算實際在學學生人數及檢視每班學生人數上限時，會查看學校使用重讀生名額的情況，強調會對違規的學校作出跟進。局方又提醒學校，在決定學生升級或留級時，須按專業判斷，而在取錄學生填補學位空缺時，須評估學生的能力及需要，安排學生入讀合適的年級，避免於同一學年內將學生升級或降級。

津貼中學議會主席李伊瑩表示，議會一直提倡兩個重讀生名額「專位專用」，雖然新安排並非最理想，但相信仍有助紓緩「音樂椅」效應。（資料圖片）

津貼中學議會：提倡兩個重讀生名額只供留班用途

津貼中學議會主席李伊瑩表示，議會一直提倡兩個重讀生名額「專位專用」，雖然新安排並非最理想，但相信仍有助紓緩「音樂椅」效應，穩定學界收生，期望當局日後探討確立重讀生名額的安排。她認為，目前適齡人口下跌，相信今年派位滿意率增加，加上重讀生名額，本身用途非取錄「叩門生」，近年亦多學校遵照做法，相信不會影響學生入讀心儀學校的機會。

選校專家梁永樂認為，參考今屆小學派位情況，預料今年中一派位的滿意度較高，需要「叩門」的家長及學生不會太多，新措施的影響不太大。他指，獲派第二成績組別「Band 2」中學的家長，可考慮「人望高處」，到「Band 1」中學叩門，但仍要視乎子女能力決定，不宜刻意追求名校。

他指，若子女屬第三組別的學生，家長可思考是否必須再向「Band 2」中學「叩門」，提醒「Band 3」學校仍有其教學方式，若強行幫子女「升級」，反而會造成錯配，令學習出現困難，有機會浪費六年中學生涯。