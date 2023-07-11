中一派位｜新油天女生入真光喜極而泣：父母培育咁耐就為入好學校

【中一派位／升中派位／叩門／首志願／留班位】升中派結果今日（11日）放榜，有人低頭淌淚，有人喜極而泣。今年參與派位的學生人數回升至逾5萬人，獲派首志願的學生有80%。名校「新油天」油蔴地天主教小學（海泓道）表示，今年有94.7%小六學生獲派首三志願，81.8%更是獲派首志願，較去年有上升。



有獲派真光女書院的女生喜極而泣，說：「終於入到自己好鍾意嘅學校，家長培育咗咁耐，就係想搵一間好啲嘅學校。」其母被問及有沒有培育女兒良方，她指都是陪女兒溫習，「佢鍾意啲咩就配合。」



升中派位今日放榜，一眾小六生在班房內等候結果。（歐嘉樂攝）

六年級生張曦晴接過「派位證」，回到座位後喜極而泣。（歐嘉樂攝）

有學生獲派心儀英中 母：培育良方是陪女兒溫習

早上8時左右，一眾學生在班房等候結果。六年級生張曦晴接過「派位證」後興奮尖叫，身邊同學見狀後拍手恭喜。

她獲派心儀學校真光女書院，回座位後喜極而泣，掩面流淚，「終於入到自己好鍾意嘅學校，家長培育咗咁耐，就係想搵一間好啲嘅學校。」她形容入讀的中學「校風好好，唔使煩」。

張太得知女兒成績後，亦眼眨淚光，忙着打電話通知家人，「都係好開心㗎，佢好鍾意。」被問及有沒有培育女兒的良方，她指都是陪她溫習，「佢鍾意啲咩就配合。」

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家長：期望兒子學習開心 「唔想日日返嚟好似苦瓜乾咁」

另一六年級生黃浚彥亦夢想成真，獲派九龍華仁書院。他指，昨晚睡得安穩，但仍期待看到自己六年努力的成果，又指為了升讀心儀中學，參加了不同課外活動，增加個人競爭力。他走到禮堂一看見媽媽，隨即與其相擁，告知好消息。媽媽張太笑言，沒有想過兒子心情如此激動。

她說，華仁競爭太大，今晨已一早起來，準備「叩門」文件，但最終如願以償。張太說，兒子會自動自覺溫習，小四開始則從旁協助：「最初都唔係諗名校，都係想要啲關愛啲讀書氣氛好嘅學校，咁會令佢自動自覺讀書，同埋讀得開心。其實讀得開心好緊要。唔想日日返嚟好似苦瓜乾咁，你讀得幾叻都冇用」

有人歡喜有人愁，有同學由於未能派獲心儀學校，忍不住哭了起來。其他同學見狀前去其座位一同查看「派位證」。她獲派第二志願，低聲地說第二志願由母親選擇，是一間不認識的中學。

「新油天」逾八成學生獲派首志願

新油天副校長陳婉馨表示，今年共有132名學生參加派位，比去年減少約20人。今年該校94.7%小六學生獲派首三志願，81.8%學生獲派第一志願，比去年上升。今年最多人入讀英文中學循道中學，共有15名學生，其次為華仁書院（九龍），佔12名。