升中派位｜基層孖生兄弟獲派首三志願英中：屋企好細但屋企教得好

升中派位今（11日）放榜，今年獲派首志願的學生有80%。位於大角咀鮮魚行學校，有新移民基層孖生兄弟獲派心儀的深水埗區英文中學，哥哥獲派首志願中華基督教會銘賢書院，弟弟獲派香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學。弟弟稱，雖然家境不太理想，但感恩家人支持，「屋企好細，不過屋企教得好好！」



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升中放榜大日子，一眾學生接過「派位證」後，有人歡天喜地，有人失望落淚。崔氏孖生兄弟獲派心儀中學，哥哥獲派第一志願中華基督教銘賢書院。他表示，心情興奮，「琴晚都好緊張，希望同屋企人食好嘢慶祝。」在旁的鮮魚行學校副校長蘇潔明表示，崔同學是新移民，內地來港後「插班」三年級，「由內地黎所以廣東話較弱，自信心都較弱。」

蘇副校長指，崔同學不善於廣東話，之前十分抗拒用廣東話說話，「佢甚之乎係屋企講，寧願做多啲家務都唔想講廣東話。」有見及此，蘇副校特意為他補習廣東話，三年以來有所，對此感到欣慰，「我之後就日日都同佢讀書，教佢啲字嘅發音，而家都好啲見到佢一路一路有進步，同埋自信心都高咗。」蘇副校長指，作為今屆畢業生的中文老師三年，特別緊張他們的成績，慶幸他們各人派位結果大致理想。

至於孖生弟弟亦派到心儀的第三志願中學，「我好高興派咗去我心儀嘅中學，係黃棣珊紀念中學！」他表示，家庭環境不算特別好，不過，家人悉心的教導仍然感恩，「屋企好細，不過屋企教得好好，令我入到心儀嘅中學。」

兩兄弟的家人並沒有到場，他說:「屋企人要返工，但已經用短訊同咗媽咪講派成點，不過佢未回覆我。」弟弟表示，期待中學的校園生活，希望日後可以參加更多不同的活動，擴闊自己的視野。