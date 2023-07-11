中一派位｜老師化身企街sales搶跨境生　直送校註冊確保萬無一失

適齡學生人口減少，學界面對收生挑戰，有不少中學於升中放榜日，紛紛派老師到觀塘的「學位分配組」搶收新移民、跨境生等。記者今早到場視察，情況尤如「機場大堂接機」，不少老師手持派位名單找學生，之後隨即「護送」學生和家長到學校註冊，確保萬無一失。



有不願具名的老師表示，疫情復常後今年是最多跨境學生的一年，估計今日有約400多位跨境生前來領取派位證，相信陸續有更多學校派老師前來「搶人」。面對縮班殺校危機，她指，會盡力為學校招收足夠學生，但認為老師淪為「企街sales」（推銷員）是浪費老師專業，「我係應該留返啲時間做教材照顧學生，唔應今日有咁多同事喺度。」



升中派位今日（11日）放榜，大批內地家長到觀塘教育局學位分配組領取「派位證」和「入學註冊證」。記者今早到現場視察，來自大埔、荃灣、柴灣、葵青、黃大仙等學校均有派老師到場，部分學校更出動5至6名老師。

現場所見，不少老師手持一份派位名單，載列學生名字。有已領證的家長引述老師表示，名單上的學生已獲派到其校，今日是按名單前來分配組「撈人」，找到所屬學生後，就直接帶家長及學生到學校註冊，情況如同「機場接仔」。

有學校老師不願具名表示，老師按學生名單「尋人」，是希望可以收足派給學校的學生，即使非名單上的學生，亦會嘗試遊說他們入讀，不過她坦言，今早只是找到名單上的一位學生。

她指由於疫情復常，今年是最多跨境學生的一年，估計單是今日約有400多位跨境學生，有約10多間學校派老師積極收生。她指作為老師，只是盡力為學校招收足夠學生，不過，尤如「企街sales」的工作，是浪費老師專業，「我係應該留返啲時間做教材照顧學生，唔應今日有咁多同事喺度。」