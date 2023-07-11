中一派位｜中西區直資名校取錄生到皇仁書院叩門　爭入第一志願

中一派位結果今日（11日）「揭盅」，有學生即使獲派獲九龍傳統名校、獲港島直資名校取錄，仍前來皇仁書院「叩門」，希望爭取入讀第一志願學校。



屯門生跨區報名校 獲直資名校仍叩門皇仁

就讀屯門區小學的馮同學表示，一直心儀傳統名校皇仁書院，早於自行分配學位階段，已首選皇仁書院，可惜最終落選，其後獲一間中西區直資名校取錄。馮同學對皇仁書院念念不忘，於是在家人陪同下前來「叩門」，希望獲得面試機會，碰碰運氣。

中學「叩門位」今年有新安排，每班「留班位」只限取錄一個「叩門生」，馮太直言不擔心競爭激烈，「只係叫做姑且一試，機會係知道非常渺茫」。

熱愛運動的林同學獲派九龍區傳統名校，但仍拉著父親到心儀的皇仁書院「叩門」。林先生指，對派位結果感到滿意，只是兒子鍾情皇仁，所以陪他「叩門」：「依家依個時代都係唔會話家長鍾意邊間就去邊間嘛，如果佢覺得可以試吓咪試」。

林同學指，一向崇拜皇仁乒乓球校隊，若有機會入讀，希望能加入校隊參與學界比賽。他表示，「叩門」只是為求一試，即使最後未能成功，亦不會失望。

另一位同樣獲派九龍區名校的林同學表示，自行分配學位面試時，已欣賞皇仁書院純樸的校風，形容「老師、學生都好好」，曾報讀面試班作準備，可惜最終未獲取錄，所以前來「叩門」，希望精益求精，證明自己能力。