小一派位｜8個校網甲類自行分配學位超30%　九龍城41校網係幾多？

教育局的《2022年度小一入學報告書》列出不同校網的自行分配學位（包括甲類及乙類）數字。根據報告，該年度全港小學平均使用28.2%的學額於甲類自行分配學位（俗稱世襲位），當中有21個校網高於全港平均，而首三位為64校網（葵涌）、62校網（荃灣）及72校網（天水圍）。另外，全港小學平均使用21.2%的學額於乙類自行分配學位（計分制），當中有17個校網較全港平均高，其中首三位為18校網（南區）、98校網（東涌）及43校網（黃大仙）。



現行派位機制下，每間小學可以將全部小一學額的一半，用於自行分配學位。自行分配學位會分成甲類及乙類，甲類學位供有兄姊在該小學就讀或父母在該小學就職的小一新生入讀（俗稱世襲位），約佔該校小一學額總數的30%；而乙類學位則根據「計分辦法準則」分配，佔學校小一學額不少於20%。

由於學校必須取錄世襲生，若人數過多學校將動用計分制學位取錄，令計分制的乙類學位減少，影響其他學生獲取錄的機會。

傳統名校較多的41校網使用甲類自行分配學位的比率為14.15%，明顯低於指引的約30%。（資料圖片）

甲類自行分配學位有8個校網超30% 64校網居首

根據報告書，除了有21個校網的甲類自行分配學位比率高於全港平均數字外，其中8個校網的比率更高於機制提到的約30%，最高為32.61%。傳統名校較多的11校網（中西區）及41校網（九龍城、九龍塘）使用甲類自行分配學位的比率分別為24.27%及14.15%，均明顯低於指引的約30%。

以下表列21個甲類自行分配學位比率高於全港平均數字的校網：

64校網（葵涌）（32.61%）

62校網（荃灣）（32.5%）

72校網（天水圍）（32.48%）

43校網（黃大仙）（32.42%）

98校網（東涌）（31.36%）

45校網（黃大仙）（30.74%）

18校網（南區）（30.42%）

74校網（元朗東）（30.41%）

88校網（大圍）（29.96%）

48校網（觀塘）（29.66%）

70校網（屯門西）（29.6%）

16校網（東區）（29.3%）

71校網（屯門東）（29.17%）

84校網（大埔）（29.16%）

46校網（九龍灣）（29.15%）

89校網（馬鞍山）（29.13%）

66校網（青衣）（28.79%）

73校網（元朗西）（28.56%）

91校網（沙田、火炭）（28.49%）

95校網（將軍澳、西貢）（28.39%）

80校網（上水）（28.33%）



80校網（上水）使用乙類自行分配學位的比率排行全港第6，為24.69%。（資料圖片）

乙類自行分配學位有17校網高於全港平均 18校網排第一

乙類自行分配學位方面，有17個校網的相關比率高於全港平均數字，其中首三位均超過三成。不少家長注意的11校網（中西區）及41校網（九龍城、九龍塘），使用乙類自行分配學位比率分別為19.53%及8.28%，後者更屬全港最低。

以下表列17個乙類自行分配學位比率高於全港平均數字的校網：

18校網（南區）（33.3%）

98校網（東涌）（30.87%）

43校網（黃大仙）（30.75%）

16校網（東區）（26.27%）

14校網（東區）（25.11%）

80校網（上水）（24.69%）

72校網（天水圍）（24.11%）

31校網（油尖旺）（23.83%）

70校網（屯門西）（23.78%）

45校網（黃大仙）（23.7%）

64校網（葵涌）（23.27%）

65校網（大窩口）（22.95%）

12校網（灣仔）（21.94%）

32校網（油尖旺）（21.71%）

88校網（大圍）（21.66%）

95校網（將軍澳、西貢）（21.53%）

46校網（九龍灣）（21.4%）

