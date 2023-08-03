41校網｜小學學校名單+校網範圍地圖　選擇包括拔萃、喇沙、聖家

41校網位於九龍城及九龍塘區，共有10間學校，當中包括多間傳統名校，因此受到不少家長父母的關注。「01教育」已經於下文為你整合41校網的小學名單、41校網的範圍及地圖、41校網內的屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



41校網範圍及地圖

41校網位於九龍塘站及樂富站之間，主要覆蓋地區為九龍城區及九龍塘區。區內住宅以私樓為主，亦不乏豪宅。以下是教育區局提供的41校網地圖：

41校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

41校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是41校網內10間學校的相關資料：

41校網屋苑及租盤

不少家長為了提高子女入讀心儀學校的機會，都會考慮搬屋至該校校網。以41校網為例，可以考慮的屋苑就有逸瓏、尚御、陶源、樂苑、金翠苑、雅麗園、雅華閣、嘉柏園、嘉翠園及賢文禮士等。

41校網的校網外小學統一派位學額

41校網設有校網外小學統一派位學額，家長為子女申請統一派位後，有可能獲派43校網（黃大仙）的學校，以下為相關資料。

附表1：41校網小學學校名單

選校編號：4101

學校名稱：拔萃小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：24

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍九龍塘志士達道1號及3號

聯絡電話：2336 1448

選校編號：4102

學校名稱：喇沙小學

學校類別：男校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：79

直屬中學：喇沙書院

地址：九龍九龍塘喇沙利道1號D

聯絡電話：2336 2609

選校編號：4103

學校名稱：華德學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：45

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍聯合道150號

聯絡電話：2337 2058

選校編號：4104

學校名稱：九龍塘官立小學

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：50

聯繫中學：伊利沙伯中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學

地址：九龍九龍塘添福路6號

聯絡電話：2336 0991

選校編號：4105

學校名稱：瑪利諾修院學校（小學部）

學校類別：女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：70

直屬中學：瑪利諾修院學校（中學部）

地址：九龍九龍塘窩打老道130號

聯絡電話：2336 0611

選校編號：4106

學校名稱：耀山學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：12

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍嘉林邊道24號

聯絡電話：2336 2115

選校編號：4107

學校名稱：嘉諾撒聖家學校

學校類別：女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：42

直屬中學：嘉諾撒聖家書院

地址：九龍九龍城聯合道102號

聯絡電話：2382 1035

選校編號：4108

學校名稱：嘉諾撒聖家學校（九龍塘）

學校類別：女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：56

直屬中學：嘉諾撒聖家書院

地址：九龍九龍塘添福路8號

聯絡電話：2336 5981

選校編號：4109

學校名稱：中華基督教會基華小學（九龍塘）

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：56

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍九龍塘牛津道1號B

聯絡電話：2267 6676

選校編號：4110

學校名稱：九龍塘天主教華德學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：50

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍延文禮士道39號

聯絡電話：2337 3768

附表2：41校網的校網外小學統一派位學額名單

選校編號：4302

學校名字：福德學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：4

選校編號：4304

學校名字：黃大仙天主教小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：5

選校編號：4305

學校名字：孔教學院大成小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：孔教

2023年度暫定小一統一派位學額：6

選校編號：4306

學校名字：聖公會基德小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：2

選校編號：4307

學校名字：獻主會溥仁小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：5

選校編號：4308

學校名字：天主教伍華小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：4

選校編號：4309

學校名字：天主教博智小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：6

選校編號：4310

學校名字：黃大仙官立小學

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：5

選校編號：4312

學校名字：保良局陳南昌夫人小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：3