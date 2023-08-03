34校網｜小學學校名單+校網範圍地圖　選擇包括協恩、聖羅撒

34校網覆蓋何文田、土瓜灣、馬頭角和啟德發展區，校網內共有17間學校可供選擇。「01教育」已經於下文為你整合34校網的小學名單、34校網的範圍及地圖、34校網內的屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



34校網範圍及地圖

旺角東、何文田、土瓜灣、宋皇臺及啟德站並位於34校網的範圍內，可見交通便利，而該校網以北的就是擁有多間傳統名校的41校網。34校網內的住宅類型多元，包括公屋、居屋及私樓，當中供應最集中及最多的就是啟德發展區。

34校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

34校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是34校網內17間學校的相關資料：

34校網屋苑及租盤

不少家長為了提高子女入讀心儀學校的機會，都會考慮搬屋至該校校網。以34校網為例，可以考慮的屋苑就包括皓畋、恒信園、翔龍灣、凱旋居、翠華大廈、偉恆昌新邨、御龍居及瑧樺等。

附表1：34校網小學學校名單

選校編號：3401

學校名稱：九龍婦女福利會李炳紀念學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：無

2023年度暫定小一統一派位學額：38

直屬／聯繫／一條龍中學：無

地址：九龍衛理道33號

聯絡電話：2384 6904

選校編號：3402

學校名稱：陳瑞祺（喇沙）小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：60

直屬／聯繫／一條龍中學：無

地址：九龍何文田常盛街22號

聯絡電話：2711 6278

選校編號：3403

學校名稱：中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：36

一條龍中學：中華基督教會基道中學

地址：九龍土瓜灣靠背壟道170號

聯絡電話：2714 7000

選校編號：3404

學校名稱：聖公會聖匠小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：54

直屬／聯繫／一條龍中學：無

地址：九龍貴州街14號

聯絡電話：2333 2313

選校編號：3405

學校名稱：九龍靈光小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：36

直屬／聯繫／一條龍中學：無

地址：九龍馬頭圍盛德街36-38號

聯絡電話：2711 1232

選校編號：3406

學校名稱：基督教香港信義會紅磡信義學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：42

直屬／聯繫／一條龍中學：無

地址：九龍炮仗街39號

聯絡電話：2712 1543

選校編號：3407

學校名稱：協恩中學附屬小學

學校類別：女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：42

直屬／聯繫／一條龍中學：無

地址：九龍農圃道1號

聯絡電話：2711 1263

選校編號：3408

學校名稱：聖公會牧愛小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：25

直屬／聯繫／一條龍中學：無

地址：九龍土瓜灣馬頭圍道171號

聯絡電話：2712 3094

選校編號：3409

學校名稱：天主教領島學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：73

直屬／聯繫／一條龍中學：無

地址：九龍愛民邨俊民苑

聯絡電話：2713 9234

選校編號：3410

學校名稱：馬頭涌官立小學

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：無

2023年度暫定小一統一派位學額：58

聯繫中學：伊利沙伯官立中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學

地址：九龍土瓜灣福祥街1號

聯絡電話：2711 5548

選校編號：3411

學校名稱：農圃道官立小學

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：無

2023年度暫定小一統一派位學額：50

聯繫中學：伊利沙伯官立中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學

地址：九龍土瓜灣農圃道8號

聯絡電話：2711 0682

選校編號：3412

學校名稱：聖羅撒學校

學校類別：女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：56

直屬／聯繫／一條龍中學：聖羅撒書院

地址：九龍基堤道4號

聯絡電話：2338 2807

選校編號：3413

學校名稱：合一堂學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：50

直屬／聯繫／一條龍中學：無

地址：九龍公主道7號

聯絡電話：2711 2440

選校編號：3414

學校名稱：獻主會聖馬善樂小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：41

直屬／聯繫／一條龍中學：無

地址：九龍土瓜灣天光道24號

聯絡電話：2715 1011

選校編號：3415

學校名稱：獻主會小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：62

直屬／聯繫／一條龍中學：無

地址：九龍土瓜灣順風街1號

聯絡電話：2364 8375

選校編號：3416

學校名稱：保良局何壽南小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：無

2023年度暫定小一統一派位學額：70

聯繫中學：保良局第一張永慶中學

地址：九龍九龍城沐虹街11號

聯絡電話：2326 2627

選校編號：3417

學校名稱：聖公會聖十架小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：58

直屬／聯繫／一條龍中學：無

地址：九龍九龍城沐虹街9號

聯絡電話：2320 4931