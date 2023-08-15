12校網｜小學學校名單/學額+中學/屋苑選擇｜聖若瑟、瑪利曼

12校網位於灣仔、銅鑼灣及跑馬地區，共有15間學校，當中包括多間傳統及地區名校，因此受到不少家長父母的關注。「01教育」已經於下文為你整合12校網的小學名單、12校網的範圍及地圖、12校網內的屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



12校網範圍及地圖

12校網鄰近維多利亞港，主要覆蓋灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑及渣甸山一帶。區內住宅以私樓為主。以下是教育局提供的12校網地圖：

12校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

12校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當然是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是12校網內15間學校的相關資料：

12校網屋苑及租盤

不少家長為了提高子女入讀心儀學校的機會，都會考慮搬屋至該校校網。以12校網為例，可以考慮的屋苑就有盛苑、禮頓山、雲地利台、渣甸山名門、光明臺、御駿居、蔚雲閣、宏豐臺、龍濤苑及慧景臺等。

附表1：12校網小學學校名單

選校編號：1201

學校名稱：軒尼詩道官立小學

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：58

聯繫中學：皇仁書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學、何東中學

地址：香港灣仔譚臣道169號

聯絡電話：2572 6633

選校編號：1202

學校名稱：軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：52

聯繫中學：皇仁書院、庇理羅士女子中學、何東中學、金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學

地址：香港銅鑼灣東院道3號

聯絡電話：2157 2788

選校編號：1203

學校名稱：佛教黃焯菴小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：佛教

2023年度暫定小一統一派位學額：32

一條龍中學：佛教黃鳳翎中學

地址：香港銅鑼灣東院道11號

聯絡電話：2576 2638

選校編號：1204

學校名稱：寶覺小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：佛教

2023年度暫定小一統一派位學額：37

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港跑馬地山光道9及11號

聯絡電話：2573 7911

選校編號：1205

學校名稱：保良局金銀業貿易場張凝文學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：52

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港銅鑼灣連道2及12號

聯絡電話：2890 8131

選校編號：1206

學校名稱：聖公會聖雅各小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：58

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港灣仔堅尼地道110號

聯絡電話：2574 9369

選校編號：1207

學校名稱：聖若瑟小學

學校類別：男校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：70

直屬中學：聖若瑟書院

地址：香港灣仔活道48號

聯絡電話：2574 2259

選校編號：1208

學校名稱：聖保祿天主教小學

學校類別：女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：56

直屬中學：聖保祿中學

地址：香港跑馬地黃泥涌道81A號

聯絡電話：2576 3181

選校編號：1209

學校名稱：東華三院李賜豪小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：49

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港灣仔皇后大道東280號

聯絡電話：2575 0470

選校編號：1210

學校名稱：李陞大坑學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：23

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港大坑浣紗街73號

聯絡電話：2577 5188

選校編號：1211

學校名稱：寶血小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：49

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港跑馬地成和道72號

聯絡電話：2572 3851

選校編號：1212

學校名稱：瑪利曼小學

學校類別：女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：56

直屬中學：瑪利曼中學

地址：香港大坑道336號

聯絡電話：2572 8728

選校編號：1213

學校名稱：嘉諾撒聖方濟各學校

學校類別：女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：66

直屬中學：嘉諾撒聖方濟各書院

地址：香港灣仔聖佛蘭士街42及44號

聯絡電話：2528 1763

選校編號：1214

學校名稱：北角官立小學（雲景道）

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：98

聯繫中學：筲箕灣官立中學、筲箕灣東官立中學、金文泰中學

地址：香港北角雲景道22號

聯絡電話：2122 9494

選校編號：1215

學校名稱：官立嘉道理爵士小學

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：65

聯繫中學：官立嘉道理爵士中學（西九龍）

地址：香港掃桿埔東院道9號

聯絡電話：2577 3489