40校網｜小學學校名單+校網範圍地圖　可選聖紀文、愛德小學

40校網位於石硤尾、深水埗、長沙灣地區，共有21間學校。「01教育」已經於下文為你整合40校網的小學名單、40校網的範圍及地圖、40校網內的屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



40校網範圍及地圖

九龍塘、石峽尾、深水埗、長沙灣、荔枝角、美孚及南昌等港鐵站均位於40校網之內，該校網主要覆蓋石硤尾、深水埗、長沙灣及荔枝角一帶。區內住宅多元化，包括公屋、居屋及私樓。以下是教育局提供的40校網地圖：

40校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

40校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是40校網內21間學校的相關資料：

40校網屋苑及租盤

不少家長為了提高子女入讀心儀學校的機會，都會考慮搬屋至該校校網。以40校網為例，可以考慮的屋苑就有匯璽、又一居、美孚新邨、泓景臺、碧海藍天、宇晴軒、曼克頓山、昇悅居及畢架山花園等。

附表1：40校網小學學校名單

選校編號：4001

學校名稱：大坑東宣道小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：60

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍大坑東棠蔭街13及23號

聯絡電話：2777 8949

選校編號：4002

學校名稱：聖公會聖安德烈小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：85

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍深水埗海麗街3號

聯絡電話：2959 1551

選校編號：4003

學校名稱：五邑工商總會學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：62

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍深水埗永康街70號

聯絡電話：2307 1017

選校編號：4004

學校名稱：聖公會基福小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：80

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍深水埗長沙灣道555號

聯絡電話：2387 1121

選校編號：4005

學校名稱：香港四邑商工總會新會商會學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：40

聯繫中學：香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學

地址：九龍大坑東棠蔭街21號

聯絡電話：2777 9515

選校編號：4006

學校名稱：福榮街官立小學

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：68

聯繫中學：荃灣官立中學、何文田官立中學、九龍工業學校、賽馬會官立中學

地址：九龍深水埗福榮街231號

聯絡電話：2728 7627

選校編號：4007

學校名稱：長沙灣天主教小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：50

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍長沙灣東京街7號

聯絡電話：2776 1423

選校編號：4008

學校名稱：天主教善導小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：60

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍深水埗廣利道9號

聯絡電話：2386 5392

選校編號：4009

學校名稱：瑪利諾神父教會學校（小學部）

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：46

直屬中學：瑪利諾神父教會學校

地址：九龍深水埗海麗街11號

聯絡電話：2778 8235

選校編號：4010

學校名稱：深水埔街坊福利會小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：36

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍汝州街88號3至6樓

聯絡電話：2381 9504

選校編號：4011

學校名稱：聖公會聖多馬小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：35

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍深水埗東沙島街145號

聯絡電話：2779 3076

選校編號：4012

學校名稱：聖方濟愛德小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：56

聯繫中學：長沙灣天主教英文中學

地址：九龍石硤尾偉智街7號

聯絡電話：2777 2752

選校編號：4013

學校名稱：基督教香港信義會深信學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：24

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍石硤尾培德街8號、石硤尾南昌街221號

聯絡電話：2779 0106、2779 2744

選校編號：4014

學校名稱：寶血會嘉靈學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：65

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍深水埗海壇街280號

聯絡電話：2386 4542

選校編號：4015

學校名稱：旅港開平商會學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：55

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍荔枝角道700號

聯絡電話：2387 5605

選校編號：4016

學校名稱：荔枝角天主教小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2023年度暫定小一統一派位學額：63

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍深水埗興華街西6號

聯絡電話：2743 3836

選校編號：4017

學校名稱：深水埗官立小學

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：94

聯繫中學：荃灣官立中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學、九龍工業中學

地址：九龍深水埗深旺道101號

聯絡電話：2959 0555

選校編號：4018

學校名稱：聖公會聖紀文小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：56

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍長沙灣幸福街5號

聯絡電話：2361 5663

選校編號：4019

學校名稱：聖公會基愛小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：50

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍廣利道15號

聯絡電話：2386 2463

選校編號：4020

學校名稱：中華基督教會協和小學（長沙灣）

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2023年度暫定小一統一派位學額：62

直屬／聯繫中學：沒有

地址：九龍深水埗東京街18號

聯絡電話：2111 9099

選校編號：4021

學校名稱：李鄭屋官立小學

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：沒有

2023年度暫定小一統一派位學額：47

聯繫中學：官立嘉道理爵士中學（西九龍）

地址：九龍深水埗東京街43號

聯絡電話：2386 8049