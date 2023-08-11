教師離職潮｜教育局出招搶人才　官校教師招聘開放在學生申請

學界近年面對教師離職潮，為盡快填補職位空缺，教育局於新一輪官立中小學教師招聘「出招」應對，明年及後年畢業的大學生均可以申請。



學界近年面對教師離職潮，招聘出現困難。（資料圖片）

準老師可提早兩年獲官校聘用 每月起薪約3.4萬

新一輪官中助理教育主任及官小助理小學學位教師招聘本月初展開，前者的教席學科範疇包括生物、中國歷史、中國語文、設計與應用科技、經濟、英國語文、數學及物理；後者則為中國語文、英國語文、音樂、體育、視覺藝術。兩者起薪點為每月34,060元。

有關職位招聘安排與以往有別，教育局今年起開放正就讀學士學位課程，2023/24學年畢業或2024至2025學年畢業的大學生申請。另外，如申請人持有學士學位，但未有教育證書，仍然徵，但必須在受聘後三年內完成有關的師資培訓。

教育局於新一輪官立中小學教師招聘「出招」搶人才，開放兩年後才畢業的大學生申請。（資料圖片）

教育局：為盡早招攬人才 適時檢視成效

教育局回覆查響應政府擴大公務員招聘的安排，將教育主任、小學學位教師和言語治療主任三個職系的招聘範圍，擴展至下一屆畢業的大學本科生和研究生。此安排是為盡早招攬人才，吸納有志之士加入教育局團隊，以及協助青年更好地規劃未來事業發展。上述三個實施新招聘安排的職系中，言語治療主任屬非教學職系。

至於官校教師的人手情況，教育局稱，會視乎學校開班數目、開設的科目等因素，按實際需要聘用人手，並會適時審視新招聘安排的成效。