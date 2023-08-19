15歲港產尖子入讀牛津大學　英國A Level奪3科A*　將修讀數學系

英國高考（A-Level）日前放榜，英國私校Oxford International College （牛津國際高中，OIC）昨日（19日）公布，15歲港產尖子楊子進（Jim）憑3科A*及1科A的佳績，獲牛津大學取錄修讀數學系，日後有志投身電腦工程師的行業。



楊子進（右二）表示，在OIC收獲許多額外的課堂，為大學入學試和面試做足充分準備，有助他成功申請入讀牛津大學。（牛津國際高中提供）

兩年前跳級讀牛津國際高中

現年15歲的楊子進本港出生，兩年前以13歲之齡，跳級升讀英國牛津國際高中，今年應考英國高考A-Level，在英國數學、進階數學、電腦科學都取得最高A*級成績，物理科也考獲A級佳績，成功考入心儀的牛津大學修讀數學系。

校方表示，他兩年前在入學申請表中提到，他的理想是到牛津大學數學系完成首個學士學位，冀望將來投身電腦工程師的行業。

校方引述他說：「我從OIC獲得非常好的支持，老師們的教學總是超越了A-Level課程大綱，讓我獲得了在面試中不可或缺的知識。此外，我還在OIC收獲許多額外的課堂，為大學入學試和面試做足充分準備，這有助於我成功地申請入讀牛津大學。」

另三名港生入取得4科A*成績

校方表示，今年畢業生中近六成為香港學生，共考獲124英國G5精英大學（牛津大學、劍橋大學、倫敦政治經濟學院、倫敦帝國學院、倫敦大學學院）錄取，當中9人入讀牛津大學和劍橋大學。

除楊子進外，同校亦有三名香港學生取得4科A*的成績，當中兩人應考5科，另在EPQ專題報告中取得A級，他們入讀牛津大學物理學系及劍橋大學醫學院。