小一自行分配學位2024｜全港36校網官津小學　附2.5萬學額名單

2024/25年度小一入學首階段申請「自行分配學位」即將開始，家長可向任何一間官立或資助小學報名，不受校網限制。教育局今日（1日）向學校派發小一入學申請表格及《小學概覽2023》，家長可於本月21日至29日透過「小一入學電子平台」遞交申請，或於25日至29日將紙本申請表遞交至心儀學校。



教育局推算2024年將有5.3萬名適齡小一學生，以下統計全港36個校網約450間官津小學，合共逾2.5萬個自行分配學位，一文看清最新學額分配情況。



自行分配學位將設25,375個學額，當中以95校網學額最多，22間西貢及將軍澳小學設1,606個學額。其次是九龍區最大校網48校網，包括秀茂坪、牛頭角上邨、樂華邨、裕民坊、藍田、麗港城、油塘等地，共有1,404個學額，至於涵蓋天水圍、洪水橋、流浮山、屏山一帶的72校網則有1,366個學額。

港島區

港島區共有3,600個學額，其中中西區11校網嘉諾撒聖心學校有70個學額，聖士提反女子中學附屬小學有45個，灣仔區12校網則有聖若瑟小學70個、瑪利曼小學56個、軒尼詩道官立小學58個等。至於東區14校網涵蓋北角及筲箕灣，其中番禺會所華仁小學有46個學額、香港嘉諾撒學校有60個。

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九龍區

九龍區傳統名校區集中於41校網，包括喇沙小學79個學額、瑪利諾修院學校（小學部）70個、拔萃小學24個。其餘校網學校包括31校網的嘉諾撒聖瑪利學校有47個、油蔴地天主教小學（海泓道）62個、34校網協恩中學附屬小學42個、保良局何壽南小學70個學額等。

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新界區

新界區方面，沙田91校網共有945個學額，包括培基小學44個、浸信會沙田圍呂明才小學41個、浸信會呂明才小學55個、沙田循道衛理小學41個等。72校網則有天水圍天主教小學52個學額、聖公會天水圍靈愛小學50個、天水圍官立小學48個等。而涵蓋天水圍及元朗的74校網包括光明英來學校74個學額、鐘聲學校59個等。

至於學額最多的95校網，即將軍澳及西貢區，聖公會將軍澳基德小學、佛教志蓮小學及仁濟醫院陳耀星小學分別設104至117個學額不等。

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