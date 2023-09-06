政府派$2500學生津貼｜無資產審查　9.14起交表　可經智方便+申請

教育局今日（6日）向全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園發出通函，公布23/24學年為日校學生提供2,500元不設資產審查學生津貼，而本學年起家長可透過具數碼簽署功能的「智方便+」戶口，登入學生津貼電子申請平台，經驗證碼核實身份後，就會有一份預先填妥的電子申請表格，核對資料後，即可以輕鬆遞交電子申請。



學生津貼電子平台將於9月14日上午6時開放，平台除提供預填表格資料服務外，家長亦可透過平台查閱申請進度，以及需要時更新資料及上傳補充文件。電子平台將於9月14日上午6時至10月2日晚上11時59分開放，教育局呼籲家長以電子方式遞交申請，以享用便捷的電子服務。

教育局9月6日向全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園發出通函，公布23/24學年為日校學生提供2,500元不設資產審查學生津貼。（資料圖片/高仲明攝）

教育局發言人指政府為中學日校、小學和幼稚園學生每學年提供2,500元的學生津貼，該津貼由20/21學年起恆常化，以減輕家長在教育開支的負擔。

學生津貼不設資產審查，所有於申請人在香港提供本地或非本地課程的公營學校、直資學校、英基學校和私立學校中學日校、小學和特殊學校及幼稚園就讀的學生皆可獲得有關津貼。夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學和持有行街紙的學生則不屬資助範圍。

發言人表示，如學生屬23/24學年的9月1日年滿兩歲八個月並因有特殊需要而入讀由社會福利署資助的特殊幼兒中心的兒童、或就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童，以及就讀職業訓練局為中三離校生而設的全日制課程的學生，亦會因情況特殊會被視為符合資格獲得津貼，局方今日已向有關機構和院校發信告知詳情。

為照顧不同家長的需要，除電子申請外，教育局容許家長選擇以紙本方式向學校遞交填妥的申請表格，惟不論透過電子或紙本方式，每名合資格學生只可遞交一份申請。各學校須於十一月八日或以前將填妥的表格交回教育局跟進。教育局收到填妥的申請後一般於約六星期內逐步發放津貼，並會適時透過短訊和電郵讓家長知悉申請進度。