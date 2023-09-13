智方便+可用於小一及升中派位、津貼申請　即睇登記方法及步驟

政府近年推出「智方便」流動應用程式，推動電子化申請服務，當中教育局轄下亦有不少申請可以使用「智方便」。到底「智方便」及「智方便+」是什麼？教育局轄下有哪些申請及服務可以使用「智方便+」？有哪些學生津貼可以通過「智方便+」申請？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊，並說明其申請步驟！



什麼是「智方便」及「智方便+」？

「智方便」提供一站式個人化數碼服務平台，讓所有11歲或以上的香港身份證持有人以智能方式，利用個人流動電話登入及使用網上服務，當中的功能包括「身份認證」、「填表通」及「個人化提示」。

「智方便」用戶可按個人需要把帳戶升級至「智方便+」，「智方便+」除提供「身份認證」、「填表通」及「個人化提示」功能，亦會額外提供「數碼簽署」功能，用戶可透過「智方便」電子證書進行具法律效力的數碼簽署，用以網上處理法定文件及程序。

教育局轄下有哪些申請及服務可以使用「智方便+」？

教育局轄下有以下申請及服務可供家長及學生於申請時使用「智方便+」：

1.) 內地大學升學資助計劃網上申請平台

2.) 學生津貼電子申請

3.) 小一入學電子平台

4.) 中一派位電子平台



學生津貼也可以通過「智方便+」申請？

以下是可以通過「智方便+」申請的學生津貼：

1.) 一次性2,500元學生津貼

2.) 由學資處提供的幼稚園及幼兒中心學費減免計劃

3.) 幼稚園學生就學開支津貼

4.) 中、小學資助計劃（包括學校書簿津貼計劃、學生車船津貼計劃、上網費津貼計劃）

5.) 應用教育文憑/ 毅進文憑

6.) 指定夜間成人教育課程資助計劃



如何登記「智方便」及「智方便+」？

第一步：登記「智方便」

申請人需透過流動應用程式登記「智方便」（網址：https://www.iamsmart.gov.hk/tc/），開設帳戶時需準備身份證、已啟用生物認證的個人流動電話及電郵地址。

登記「智方便」帳戶流程▼▼▼

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第二步：升級至「智方便+」

申請人需攜同身份證前往全港指定39個自助登記站、120個登記服務櫃位或7個流動登記隊其中一個地點，將「智方便」升級至「智方便+」，以便在遞交申請時使用數碼簽署功能，可按此查詢地點。

如何通過「智方便+」申請小一派位？

第一步：啟動「小一入學電子平台」帳戶

升級至「智方便+」用戶後，申請人可以「智方便」綁定「小一入學電子平台」帳戶（網址：https://epoa.edb.gov.hk/login），透過電子平台遞交自行分配學位申請及查閱相關結果。

啟動「小一入學電子平台」帳戶流程▼▼▼

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第二步：遞交自行分配學位申請

申請人以「智方便」綁定「小一入學電子平台」帳戶後，可於2023年9月21至29日遞交自行分配學位申請，以及於2023年11月20日起查閱相關結果。

網上遞交自行分配學位申請流程▼▼▼

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第三步：遞交統一派位申請

如未能獲自行分配學位，將由教育局以電腦統一派位，而無須另行申請。申請人將於2024年1月中旬收到由局方發出的選校通知書，並只需依照通知書上附上的指示在1月27或28日前往指定的統一派位中心辦理選校手續，亦可於1月22至28日期間透過電子平台辦理有關手續。

派位結果將於2024年6月5至6日透過郵遞方式通知申請人，並須在6月11或12日的指定時段到獲派學校辦理註冊手續，如未能於上述指定日期辦理手續，可於6月13日到學校辦理相關手續。

如何通過「智方便+」申請升中派位？

申請人可由2023年11月中旬起以「智方便」綁定「中一派位電子平台」帳戶，透過電子平台遞交自行分配學位、統一派位及跨網派位（如適用）的申請，以及查閱相關結果，教育局即將公布有關詳情。

如何通過「智方便+」申請學資處津貼？

申請人可以「智方便」開啟、填寫及遞交預填電子表格，並須準備身份證明、分居／婚證明（單親家庭）、全年收入證明等文件副本，否則學資處將未能處理其資助申請。

網上遞交學資處津貼申請流程▼▼▼

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如何通過「智方便+」申請一次性學生津貼？

申請人可以「智方便」直接登入「學生津貼電子申請」網上服務；或點擊連結（https://stgsesweb.edb.gov.hk/）登入電子平台遞交申請，平台將於2023年9月14日上午6時至10月2日期間啟用。

網上遞交一次性津貼申請流程（持續申請人）▼▼▼

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網上遞交一次性津貼申請流程（新申請人）▼▼▼