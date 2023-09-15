11個校長會和學校議會支持全面加強控煙　促禁邊行邊吸煙行為

政府控煙諮詢至本月30日屆滿，十一個中小學校長會及學校議會今日表示，支持政府全面加強控煙政策，包括加強學生煙害教育、擴大法定禁煙區、禁止「邊行走邊吸煙」等，以守護下一代健康成長。



十一個中小學校長會及學校議會今日表示，支持政府全面加強控煙政策。（學校議會提供）

11個校長會及學校議會包括津貼中學議會、中學校長會、津貼小學議會、資助小學校長會等，今日舉行記者會，支持政府加強控煙工作。他們表示，無煙環境是社會共識，期望市民於諮詢期踴躍表達意見，並鼓勵各中小學、校長、教師、學生及家長一同支持加強控煙政策。

學界表示，二、三手煙對非吸煙人士尤其未成年人的危害相當深遠和嚴重。吸煙人士在學校範圍以外吸煙，令二手煙飄入校內危害到學生，以及危害到在學校門口外接放學的家長。學界認同政府擴大禁煙區至大部分公共地方，例如大廈出入口、行人天橋、巴士站及其他公共交通候車處等；而禁止「邊行走邊吸煙」的措施相信會得到市民廣泛支持。

根據政府統計處調查顯示，15歲以上吸煙人士中，有超過六成半是在10至19歲之間開始吸煙。學界指，對於公眾諮詢建議加強與教育界合作，在恆常課程中加入更多煙害教育表示歡迎，希望政府儘快落實，進一步培養和鞏固學童的無煙態度。

長遠而言，學界認為控煙策略應以最終將煙草從下一代開始淘汰為目標，讓他們在無煙環境中健康成長，建議持續提高合法購買煙草的年齡，禁止向他們售賣或提供煙草產品，以實現無煙香港。

查詢：張勇邦 (9100 9661)