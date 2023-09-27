玫瑰崗中學停辦｜蔡若蓮指已收集區內中學選科資料　可提供予家長

私校玫瑰崗幼稚園及小學將併入香港道爾頓學校，屬津校的玫瑰崗中學25/26學年完結後停辦，原校生過渡安排引起關注。教育局局長蔡若蓮今日（27日）下午總結北京訪問活動時表示，中三學生受影響較急迫，要面對選科，或需轉校，局方已知會當區校長會，校長會亦已提供區內中學的選科資料予局方，局方會為有需要家長提供相關資料及支援，希望將對學生學習造成的干擾減到最少。



她也提到，校方正與港島區一理念、信仰同的天主教學校商討中，多於一個消息指，該中學為余振強紀念第二中學。



▼9月18日 玫瑰崗中學師生熱議停辦安排▼



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教育局局長蔡若蓮指，就玫瑰崗中學停辦一事，在過程中一再提醒辦學團體，要與不同持份者保持良好溝通，知悉學校現已組成中學過渡委員會，有不同持份者參與，包括辦學團體代表、校長、家教會代表等，會為學生過渡作最合適安排及準備。

她也提到，中三學生受影響較急迫，要面對選科，或需轉校，局方已知會當區校長會，校長會亦已提供區內中學的選科資料予局方，會為有需要家長提供相關資料及支援，希望將對學生學習造成的干擾減到最少。

蔡若蓮表示已一再提醒玫瑰崗中學辦學團體，要與不同持份者保持良好溝通。（資料圖片/林靄怡攝）

蔡若蓮又指，校方正與港島區一理念、信仰同的天主教學校商討中，會就如何保持學生學習質素、學習體驗探討不同方案。

玫瑰崗中學辦學團體道明會昨日回覆查詢時，也提及港島區一間天主教中學同意讓各級玫瑰崗中學生於24/25學年入讀，所有師生均可轉到新校，據多於一個消息渠道表示，該天主教學校是為位於港島南區薄扶林置富徑1號的余振強紀念第二中學。