高才通｜逾4萬受養人未成年相當於中小幼生5%　或解決生源問題

政府去年底推出及放寬各項吸引人才入境計劃，根據教育局今年7月更新的學校通告，批准多三項人才計劃，當中包括「高端人才通行證計劃」（高才通）的申請人子女， 入讀香港官津及直資學校，學費可獲政府津貼，與本地學生無異。

入境處截至9月，發出近7萬張受養人簽證/進入許可，當中近六成、即約4萬人屬未成年。以本港中、小學及幼稚園共有79.7萬名學生來計算，該批4萬名學生相當於適齡學生人數5%。

津中議會主席李伊瑩表示，不少學校均反映本學年接獲更多「高才通」子女申請，「不單單是解決生源問題，我們也有頗大的期盼，希望香港有更多積儲的人士，特別是年輕人才。」



三項人才計劃申請人的來港才女，可就讀公營及直資學校。（資料圖片）

津中議會主席：插班申請都有增加

在新安排之下，合共有7項人才計劃的申請人子女，可獲公帑資助入讀公營及直資學校。津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩說：「不同地區學校的插班申請都有增加，當中包括有高才通的子女、跨境學生等。」

對於非本地學生的水平及適應問題，李伊瑩校長說：「以我們學校為例，他們的中文語文能力普遍都不錯，但英語水平就需要時間跟上。其實在高才通計劃或疫情前，本地學校偶爾也有來自大灣區或內地不同城市的學生，所以大部分學校在支援這些同學上已有不少經驗。」

直資議會主席：無打算高才通子女可獲優先面試

香港直接資助計劃學校議會主席、英華書院校長陳狄安，回應高才通計劃會否增加本地學生考取心儀學校，尤其名校的難度時表示，「其實我們發現插班申請沒有集中在大家所認為的名校，而是各區學校都有，再者學校也有自己的收生要求，並不會說申請增加就改變標準，所以不影響公平性。」

對於有學校公開表示高才通子女可獲優先面試，陳狄安校長強調：「我們（直資）學校沒有這個打算，而且無論是哪個類別的學生，如本地學生、高才通子女等，我們都是以公平公開、不設限的準則去處理。」