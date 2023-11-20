TSA成績暴跌小六學生最嚴重　校長指課程較深　上網課礙理解

考評局今日（20日）公布今年復辦的全港性系統評估(TSA)評估報告書，結果顯示小三、小六和中三學生三個主要科目的達標率均有所下跌，其中小六學生的達標率跌幅最大，為2006年以後新低。有小學校長表示，跌幅為預期之內，但不會因報告結果而需追趕成績，目前最注重學生心理健康，相信照顧好學生心理狀態，學業成績自然會有所提升。



小六生英文科達標率曝瀉8.5個百分點

對比2019年數據，小三學生中文科達標率下跌3.4個百分點，英文科下跌0.3個百分點，數學科下跌1.2個百分點。小六學生中文下跌6.8個百分點、英文科下跌8.5個百分點，數學下跌5.9個百分點。中三學生中文科及英文科達標率下跌1.7個百分點，數學科下跌3個百分點。

疫下家長在旁協助與否是成績差距關鍵之一

小六學生的達標率跌幅相比小三及中三學生為大，慈航學校校長楊冬梅表示，在上網課期間觀察到低年級通常有家長在旁協助，令其自律性提高，加上低年級課程內容相對較為容易，家長可提供協助，因此小三TSA成績只有輕微下跌；相反高年級課程內容比較困難，部分概念相對較為抽象，缺乏小組討論等活動令學生難以理解，加上家長亦未必能從旁協助，令小六成績大幅下跌。

小六學生英文科達標率跌8.5個百分點至64.3%，楊校長認為，平時在校園會有外籍老師舉辦英語活動，為學生營造英語環境，但受疫情影響，外籍老師只能拍攝影片教導學生。

慈航學校校長楊冬梅認為高年級課程內容比較困難，加上家長亦未必能從旁協助，令小六成績大幅下跌。（鄭子峰攝）

注重學生心理健康比追趕成績更重要

楊校長表示，並不會因報告結果而需學生追趕成績，目前最注重學生心理健康。現時會在上午上常規課程，下午進行科學或英文活動，在考試後更設精神健康日，讓學生更關注自己的心理健康。她相信照顧好學生心理狀態，學業成績自然會有所提升。她認為跌幅為預期之內，屬「正常現象」。

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦同樣表示，成績下跌為預期之內（資料圖片）

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦同樣表示，成績下跌為預期之內，雖然跌幅最大為小六學生，但除了高小學生外，亦需幼稚園、小學、中學、大學老師需共同努力。他又指，在協助學生提升成績外亦應關注學生的心理狀態。