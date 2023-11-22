3000家長學生編織萬片鉤織方塊　30作品爭點讚like逐最具人氣獎

教育局在今年9月至2024年1月舉辦「親子鉤織出愛意－感恩送暖齊參與」活動，鼓勵家長培養子女關愛助人的良好品德，以行動實踐感恩。在活動期間，教育局開展「鉤織方塊大募集」，透過學校向家長和學生募集鉤織方塊。



募集活動剛於11月中結束，有來自90多所中學、小學及幼稚園，接近3,000名家長和學生身體力行參與，合共提交超過10,000片鉤織方塊。當中有參加者別具心思，提交了不少設計精緻的優秀作品。



「最具人氣獎」即日至下周二接受公眾投票

活動特別設立幼稚園組、小學組及中學組的「最具人氣獎」，邀請公眾投票選出心儀作品。「最具人氣獎」由11月22日下午3時至28日（下周二）下午3時接受公眾投票，歡迎家長、學生、教師和公眾人士到活動網頁投票，選出最喜愛的入圍作品。

局方表示，評審團已率先於每個組別就作品的設計、創意、美觀及鉤織技巧精挑細選出10件優秀作品，作為公眾投票活動的入圍名單。每組別（幼稚園組、小學組及中學組）獲最多點讚（「Like」）的首三個入圍鉤織方塊作品將獲頒發「最具人氣獎」。

得獎結果將於11月30日公布，頒獎儀式將於12月17日的「正向家長運動」活動日暨頒獎典禮舉行，屆時將安排家長和子女在活動場地進行「親子鉤織大行動」，合力把鉤織方塊拼合成圍巾，並在12月底至明年1月送予獨居及在院舍居住的長者，為他們在佳節中增添溫暖。

教育局於上月舉辦了4場親子鉤織工作坊，家長在周末與子女一同學習鉤織。