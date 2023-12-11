學童悲劇震全城　孩子身心缺空間　挫折教育創辦人：社會敢變嗎？

香港孩子上學求學問、學成長，父母師長們期望他們在校園中獲得快樂的童年，現實卻恰恰相反。今個學年屢傳惡耗，學童自殺問題備受社會關注，政府急推三層應急機制助校及早識別及處理，可是真的有效嗎？回到最根本問題，為什麼香港學童不快樂？



「挫節」創辦人、生命教育老師林秋霞近年到訪中小學，聆聽孩子們內心的恐懼，她認為社會氣氛與疫後追趕學業的雙重壓迫、加上移民潮下身邊親友離散，令孩子對未來感到不安，致其「希望感」與「無力感」失衡，孩子都欠缺身與心放空的空間，亦可能面臨家庭或社交困難。別說快樂，連自在地呼吸也很難，一旦觸及底線，或走向難以挽回的地步。



「想幫孩子就要為他們提供面對失敗挫折的勇氣，並陪伴解難！」她近年致力推動挫折教育，把失敗放上枱與學童安心討論，藉活動訓練孩子正向面對失敗，亦鼓勵家長、教師自揭傷疤，與孩子「傷同傷，痛同痛」，當孩子發現大家共通點，就更願在受困時求助，如傷風感冒，總有天會好，不怕失敗，就能走更遠。



如以成績論英雄，林秋霞是學霸，可她說童年時活得戰戰兢兢，生怕從高峰掉落，只活在別人的期望，漠視個人意向與感受，直到遇上教育制度中被視為輸家的成績差學生，才開發了不一樣的人生。

「我從小考第一考到大，制度下我算是成功者，大學畢業後當上教師，被編入F班當班主任，令我好大衝擊。」林秋霞指在這班成績一般的孩子身上，看到勇敢、幽默及肯嘗試，令她反思為何自己只重結果，他們卻重視過程並享受其中，因而對成功與失敗，如何面對挫折都有了不一樣的想法，從教書走向生命教育，利用創新體驗活動，教孩子正向面對失敗與挫折，拉近孩子與父母師長的距離，望助孩子學會面對這充滿挫折的人生。

林秋霞認為社會氣氛與疫後追趕學業的雙重壓迫、加上移民潮下身邊親友離散，令孩子對未來感到不安，致其「希望感」與「無力感」失衡。（林靄怡攝）

為何香港孩子不快樂？

「現今學童壓力爆煲，我認為與兩個『感』失衡有關，那是希望感與無力感。以往孩子也有無力感，但他們有希望感作支撐，但疫後香港社會氛圍相對負面，移民潮下孩子面對親友離散，見證多了就會懷疑留下的自己前景如何，當無力感壓倒希望感，他們內心更焦慮，那份不安卻難宣之於口。」林秋霞表示，社會復常大家都需時適應，孩子們回到久違的校園卻需立即追趕課程，當壓力撲面而來，他們連呼吸也似變得困難。

她坦言，孩子年紀愈大壓力愈大，當壓力持續累積至不堪負重，又沒有空間宣洩，到某時某刻發生的突發事情，就算是很微小的事，只要觸及就可能把孩子推向極端。

「求學不是求分數」淪口號 現實世界血淋淋

「求學不是求分數、成績至上並不對，大道理我們都知道，可現實卻是血淋淋的，在香港學校與家長都重視孩子的硬實力，即學業成績，副線的軟實力如STEAM、體藝、外語、電腦等，都是用以鞏固硬實力，但人生中最重要的『暖實力』，即是孩子心靈健康、面對挫折失敗等訓練，卻備受忽視。」

不單學生欠抗壓訓練，老師們也面對同樣困難。林秋霞指香港老師們未必有足夠訓練，懂得如何向受困同學輔導開解，以同理心陪孩子同行等；同時老師們又同時要面對校方的學業要求，他們被拉扯其中不知所措很正常，也極為無奈。

林秋霞近年在多間中小學舉行挫折教育活動，讓學生明白遇上挫折無需害怕，反要慶幸有機會學習與成長，要學會把挫折當節慶般面對。(Why Not Education Fb圖片)

挫折教育將一切放上枱 習慣面對克服恐懼

林秋霞指挫折教育是教恐懼不安的孩子正向面對失敗，為他們製造經歷失敗後的復原力，「我特意將挫折擺上枱和孩子一同討論，一起將挫折當成節慶般度過，教孩子為當中的所得所感及成長而慶賀，是因為我想將挫折恆常化。其實大家都清楚孩子的前路，只會遇上更多更難的挫折，就如你把一些覺得恐懼的東西，講得多、面對得多，似乎就沒那麼恐懼了。」

生命不比課程重要嗎？敢不敢踏出第一步釋出空間？

想解決當前困局，林秋霞認為各界應先撫心自問，「大家敢不敢釋出空間？一星期不上課、不做功課，只做生命教育可以嗎？其實這很難，別說一星期，就算是五天或三天也未必容易做到，但我們孩子的生命不比課程重要嗎？真的不能停下來讓孩子好好哭一場嗎？」

她透露曾與學校商討合作，惟校方獲知要暫停上課數天即感猶豫，只求在最短時間達到最大效果，還希望能量化成效，並確保不影響學生成績，「這並不現實，生命教育未必能如學科，有成績去作效能評估，惟從以往經驗，在體驗活動後都能看到每個同學在過程中的笑與淚，亦能感受到他們變得自信與堅強，不再害怕困難，這些其實都是最實在而寶貴的得著」。

每個學生在活動後都會以文字記下學到的感受，他們從中明白到挫折並不如想像中可怕，學會面對日後再遇也能處理。

「傷同傷、痛同痛」讓成人能與孩子連結與復和

給空間孩子學習面對挫敗，教學童應對生命，林秋霞強調這亦是大人向孩子釋出善意的舉動，是拉近大家距離打破隔膜的契機，也是師生之間喘息與分享的機會，「當孩子感到大人的善意，他們會相信大人真的願意聆聽，認知自己無助時是會有支援的。」

要父母、師長向孩子自揭傷疤，林秋霞指是希望小朋友明白大人也會有傷痛和壓力，當看到大人願意分享，孩子們就會感到「傷同傷、痛同痛」，發現了大家有共通點，從而互相連結，「互相分享傷痛後，大人才有空間聽到孩子的內心，才能討論如何應對與解難，並探討日後再遇時怎辦。」

她強調，這亦是一種人與人之間的復和。有時在日常生活的衝突中，傷害早已留下，但重新連結與溝通後，老師與學生、父母對子女，甚至是孩子對自己都擁有重新復和的機會，讓孩子學會原諒自己和原諒他人，「重建良好關係，當去到最終極的一刻，孩子會想到自己背後仍有支援，才有可能向能信任的大人求助。」

林秋霞希望透過具儀式感的創意活動，讓孩子加深記憶，以在人生路上，遇到困難時都能回想到這記憶深刻的一幕。(Why Not Education Fb圖片)

體驗活動助建幸福感減挫敗打擊

經濟合作與發展組織（OECD） 頒佈「2030學習羅盤」，期望未來教育框架是要讓孩子成為有幸福感的人，可是香港的教育有朝着幸福的方向走嗎？

林秋霞認為，要令孩子感到幸福及學會迎對失敗，不是一時三刻可達成，「我們在校園舉辦富儀式感的活動，是希望讓孩子在過程中透過經歷加深記憶，待日後的人生路途，當某時某刻受困，他們都能想起這難忘的一幕，記起這一份感動，再把這些體驗應用出來。」

例如她近年持續在大埔浸信會公立學校舉辦「挫節」主題活動，教孩子「當遇到挫折，要當做過節」的道理，活動後有學生留言稱明白到自已「只係未得，唔係唔得」、「如果A計劃失敗，不要緊，字母表上還有其他25個字母」等，都反映其心靈變得更強壯。早前舉行的「幸福照相館」主題活動，學校邀請家長、老師和學生一起把最幸福的一刻以照片永久留存，亦為大家締造充滿愛與鼓勵的回憶。

教導孩子面對挫折，也教他們尋找幸福感，林秋霞的生命教育活動中不時邀請家長參與，亦有助加強親子關係，為孩子加強更大的心靈保護網。(Why Not Education Fb圖片)

林秋霞強調，「我們不是要推翻現有制度，而是找出空白位，填補當中的位置，讓孩子明白挫折雖會帶來痛楚及難過，但跨越後就可使人成長及強壯，而家庭和學校給他們的幸福感，將可陪伴一生，成為他們跨過人生難關的最大動力。」

困局不會一下子解開，但有了第一步，才有下一步，有了嘗試，才有改善的希望，受困學童在等大人們的援手，改變，真的刻不容緩。