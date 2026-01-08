郭書瑤自爆性生活需求驚人可一日多次　公開歷任男友難忘「服務」

現年35歲的台灣女星郭書瑤（瑤瑤）於2009年憑「殺很大」廣告爆紅，後來更紅到連香港人都認識。爆紅後她又轉戰電影及樂壇，亦頗有知名度。對於網民來說，講起瑤瑤，無不會立即想起她的不科學身材。她亦不時會在社交網分享性感美照大派福利，展示她的勁爆身材。瑤瑤日前接受台灣節目訪問，大談家庭、工作與私下真實個性，甚至性生活，內容令人咋舌。

郭書瑤身材出眾（IG@yaokuo）

郭書瑤經常性感示人（IG@yaokuo）

直言一天親密多次也完全沒問題

瑤瑤在訪問中表示自己其實不太容易與異性做朋友，往往會演變成競爭關係，因此她的感情空窗長達7年。此時主持人竟語出驚人追問她：「你說7年都是沒有人X？」郭書瑤沒有正面回答，但就直言自己對另一半的標準相當高：「外表跟能力都要有」。她更大方坦承對歷任男友的床上表現相當滿意，不僅「那話兒」尺寸不錯，也很懂得調情，交往期間即使一天親密多次也完全沒問題。瑤瑤透露自己曾交過四任男友，初戀發生在高中，最長的一段戀情將近4年。她直言在感情中，相當重視親密肢體接觸，被問到歷任男友是否都是「大尺寸」時，她表示：「只能說我運氣非常好，他們都會開啟我新的開關，很知道女生要怎麼樣開心，這件事我覺得很重要欸！」

瑤瑤大談她過往的性生活。(節目截圖)

婚前一定要同居「試車」更是必要條件

郭書瑤又表示她的每任男友在床上都很會調情，還分享了一段難忘的回憶，曾有一位男友將她抱上浴室檯面直接「服務」，無論氛圍或環境都讓她至今印象深刻。郭書瑤大方承認和男友交往時可以一天行房多次：「他可以，我就可以啊」、「可以在家一整天都很開心」。對她來說，婚前一定要同居，「試車」更是必要條件。她指自己是外貌協會，偏好身高180公分以上的高帥型男子，內在不能膚淺，韓團新晉人氣男團CORTIS的趙語凡就是她的理想型，姊弟戀絕無問題。

瑤瑤言論大膽。(節目截圖)

郭書瑤（IG@yaokuo）