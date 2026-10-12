陳星妤打波出「股惑」翹臀勁誘人　露背波衫側乳若隱若現震撼眼球

TVB小花陳星妤（Yvette），曾以「陳聖瑜」的名字參選2021年香港小姐，樣子甜美的她當時被視為頂頭大熱，更有吳千語和「天王嫂」方媛混合體稱號。雖然陳星妤最後在比賽中大熱倒灶，八強止步，卻無礙其演藝發展，更憑劇集《一舞傾城》中「最後處女」KK一角成功入屋。不過，網民發現陳星妤平均一年僅拍攝一至兩部劇集，工作量未算繁重，但私下生活質素卻極盡奢華，社交平台盡是周遊列國與名牌加身的照片，盡顯「唔憂做」的富態。儘管工作量與富裕生活被指不成正比，引來外界不少揣測，但她一於懶理，繼續悠然自得地享受生活。近日，陳星妤分享一段練波片，其身上的性感戰衣隨即引起網民熱議。

陳星妤參加2021年香港小姐入行。當時被視為頂頭大熱的她，有吳千語和方媛混合體之稱。（資料圖片）

陳星妤曾在節目中以三點式示人，身材超吸睛。(電視截圖)

陳星妤在《一舞傾城》 中飾演最後一個處女「KK」一角而人氣急升。（劇照）

陳星妤早前在劇集《金式森林》也有發揮。（劇照）

分享練波影片 性感戰衣成焦點

近日，陳星妤在社交平台分享一段於球場練習板網球的影片，並寫道：「life is better on the court」。影片中，陳星妤除了大晒她「有姿勢有實際」的球技外，全場焦點無疑落在其極度吸睛的球衣上。陳星妤分別穿上兩款不同風格的性感運動衫，其中一款黑色戰衣充滿運動感，露背之餘，更配上超短剪裁，將她修長的雙腿與零贅肉的美背線條完美呈現。

陳星妤這身運動服展現出她Fit爆身材。（IG@yvette.cc）

肌肉好Firm。（IG@yvette.cc）

陳星妤打板網球，有姿勢有實際。（IG@yvette.cc）

好易令人分心。（IG@yvette.cc）

啡色連身衫剪裁極膽 側乳若隱若現

而另一套啡色連身運動衫更是將性感尺度推至極致，該球衣剪裁極貼身且大膽，不僅大面積露背，側邊更是延伸至腰際，將其纖細零贅肉的身型表露無遺，完美凸顯出極誘人的臀部與腰部線條。而隨著她每一次揮拍打球與身體擺動，側乳線條更是若隱若現，性感指數爆燈，令不少網民直呼「睇到噴血」：「You are built different」、「女神」、「動静皆宜冇得頂」。當中有網民好奇問道：「乜嘢運動衫啊⋯⋯」，陳星妤亦大方親自回覆並Tag出設計師：「ask the designer」，順道幫忙宣傳，展現出超高EQ。

另一套啡色波衫剪裁大膽。（IG@yvette.cc）

大騷翹臀。（IG@yvette.cc）

側身若隱若現。（IG@yvette.cc）

每次擊球都很性感。（IG@yvette.cc）