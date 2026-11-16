Toyz假釋返港首直播破14萬人　親揭獄中「掰臀裸檢」當眾如廁慘況

香港網紅Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈遭判刑4年2個月，本月3日獲准假釋後，隨即遭強制遣返回香港。沉寂多時的他11月15日晚間8點首度在YouTube開直播，吸引大批網友湧入，觀看人數一度突破14萬人。



他除了向過去曾批評過的店家與品牌公開致歉，也首度詳細談起入獄後的生活，從進牢房時的身體檢查到獄中伙食、睡眠及如廁環境，直呼：

完全剝奪尊嚴、剝奪自由的地方。

Toyz開直播談坐牢的過程和感想。（YouTube@Toyz）

過去以「美食公道伯」形象受到關注的Toyz，這次直播先向過去曾被自己批評的店家及品牌表達歉意，隨後也談起服刑期間的種種經歷。他形容獄中伙食相當難以下嚥，甚至忍不住吐槽：

監獄的飯才是狗都不吃。

不僅米飯口感不佳，饅頭更硬得驚人，讓習慣過去生活的他難以適應。

Toyz也回憶，剛入監時就得接受全身檢查，過程讓他相當震撼，甚至必須掰開臀部咳嗽，以確認沒有夾帶違禁物品。這樣的經歷讓他第一次深刻感受到，進入監獄後，個人的隱私與尊嚴幾乎蕩然無存。

除了入監檢查，獄中的生活環境也讓他備受煎熬。Toyz透露，床墊相當難睡，身旁還有打呼、磨牙的室友，甚至有人疑似受到藥物影響，讓他很難好好休息。至於如廁，更必須在其他人面前使用蹲式馬桶，沒有過去熟悉的隱私空間，讓他相當不適應。

談到這段經歷，Toyz坦言，入獄前曾抱著女友篠崎泫痛哭，當時對即將面對的生活充滿恐懼。如今重新回顧獄中點滴，透過向女友分享當時的遭遇，也逐漸找回部分記憶。他直言：「我真的怕了，受不了。」並形容監獄生活讓人深刻體會到自由的可貴。

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